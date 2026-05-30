アメリカ・ヘグセス国防長官「中国含め脅かせない」けん制　防衛費増額も要求　小泉防衛大臣が異例の直接質問も　アジア安保会議

アメリカのヘグセス国防長官はシンガポールで行われている国際会議で演説し、中国を名指しして「いかなる国家もアメリカや同盟国の安全を脅かすことはできない」とけん制しました。

ヘグセス国防長官：

中国を含むいかなる国家も、覇権を押し付け、我が国や同盟国の安全、繁栄を脅かすことはできない。

ヘグセス氏は日本時間30日午前9時半過ぎ、アジア安全保障会議で演説し、中国をけん制した上で、インド太平洋地域でのアメリカの長年の立場を中国が尊重するよう求めました。

また、ヘグセス氏は「アメリカが富裕国の防衛費を補助する時代は終わった。必要なのは保護国ではなくパートナーだ」と強調し、同盟国などに対し、GDP（国内総生産）の3.5％まで防衛費を増額するよう求めました。

一方、日本については「高い期待を抱いている」とした上で、日米同盟を強化するため、共にそれぞれが役割を果たす必要があると述べました。

演説終了後には、小泉防衛大臣が防衛協力の認識について、ヘグセス氏に直接質問する異例の場面も見られました。