「父の日ギフト」をお取り寄せ！厳選おすすめ10選

2026年の父の日は、6月21日（日）。名店の味を自宅で楽しむ肉・海鮮ギフトや、日常を彩るご飯のお供、至福の時間を演出する銘酒、甘党のお父さんへ贈るスイーツまで。編集部が実食厳選した、おとなの週末お取り寄せ倶楽部ならではの逸品を揃えました。

ツマミに晩酌の〆に!派手さはなくても実直な美味たち

いつもより少し特別感のあるお取り寄せグルメの中から、気の利いた酒のツマミやご飯ものなど選りすぐりの商品をご紹介します。

1位は、山形のソウルフード『冷たい肉そば（4食）』。「この風味豊かな田舎そばと鶏の旨みは一度食べたら虜に!」「ワシワシと豪快に食すのがよく似合う」（弊誌担当編集ほか）。お父さんと一緒に休日の昼メシに、また晩酌の〆に楽しみたいという声が多数でした。

2位は、『焼きたて陣中牛タン』。「旨みが濃厚。でもしょっぱくないから、チビチビと永遠に食べられそう」「ペッパーはビールに合うし、塩はミルキーな味わいが広がるウマさ。こんな牛タンツマミを待っていました」（弊誌担当ライターほか）と、味わい評価ではNo.1に。

続いて3位は、その楽しいアイデアに一同が沸いた『駅弁おにぎり 厳選ご当地セット』。「食べると確かに、あの駅弁の味!」「しっかりとした具材感とダシの染み具合が最高です」（カメラマンほか）。おにぎりで全国を旅している気分が味わえ、なんとも心に沁みる商品です。

ほかに、しみじみ味わい深いおこわ、名店の技が冴える餃子やブランドうなぎなどがランクイン。一見渋めのセレクトですが、堅実でおいしく＆楽しいものばかり。お父さんのパワーチャージになるはず!

【10位】炙り漬け丼セット4種8食(のどぐろ・あじ・レンコダイ・ふぐ)｜シーライフ

山陰の海の幸が木桶醤油×炙りで味わい豊かに

シーライフ「炙り漬け丼セット4種8食(のどぐろ・あじ・レンコダイ・ふぐ)」｜販売価格 ￥6,900（税込・送料無料）

山陰で漁獲された地魚の中から目利きが厳選。皮目をさっと炙って仕立てた、のどぐろ・あじ・レンコ鯛・ふぐの炙り漬けは、脂の甘みが際立つ。奥出雲「森田醤油」の木桶熟成丸大豆醤油に漬け込まれ、風味もよし。ご飯にのせて贅沢丼をどうぞ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「切り身の大きさはインパクト大。全体的にやさしい印象に仕上がっていて、素材への自信も感じられる。お茶漬けにしてもおいしそう!」

【商品規格】

名称：漬け丼の具

内容量：のどぐろ炙り漬け80g×2、アジ炙り漬け80g×2、ふぐ炙り漬け80g×2、レンコダイ炙り漬け80g×2

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：出荷日より90日

販売者：【株式会社シーライフ】 〒697-0017 島根県浜田市原井町907-2

製造者：【レンコダイ炙り漬け・アジ炙り漬け・ふぐ炙り漬け】：株式会社シーライフ 〒697-0017 島根県浜田市原井町907-2【のどぐろ炙り漬け】：株式会社山光食品 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布868-55

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【９位】サザエのブルゴーニュ風｜天の酒喰食房

香草バターの風味、コリコリ食感がワインを呼ぶ一品

天の酒喰食房「サザエのブルゴーニュ風」｜販売価格 ￥6,010（税込・送料無料）

洋風のおもてなしならこちら。京都・丹後産の新鮮なサザエを食べやすくカットし、パセリと無塩バターを使ったソースで和えた逸品だ。コリッとした歯応えとともに広がる、磯の香りと香草バターの風味は鮮烈! トースターで温めるだけでモダンなひと皿に。

【食べ比べ！審査員の評価】

「サザエの身も香りよいソースも秀逸。これはワインと合わせて楽しみたい。見栄えよく、手間をかけた一品と分かるので、まさにギフト向き」

【商品規格】

名称：サザエ

内容量：6個入

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より90日

製造者：【天の酒喰食房】 〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野2808-5

・「サザエのブルゴーニュ風」を今すぐ取り寄せる

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【８位】やまさき焼き鳥5種10本入り×2パック｜鹿児島の焼肉＆焼鳥やまさき

職人が手焼きしたジューシーな旨さで至福の晩酌を

鹿児島の焼肉＆焼鳥やまさき「やまさき焼き鳥5種10本入り×2パック」｜販売価格 ￥4,980（税込・送料無料）

鹿児島で30年愛される焼き鳥店の人気串5種10本をセットに。鶏はすべて九州産。熟練職人が焼き上げ、地元の老舗醤油メーカーと開発した秘伝ダレに3度漬けすることで、奥深い味わいに仕立てている。焼きの香ばしさも感じられ、ビールと相性抜群!

【食べ比べ！審査員の評価】

「冷めても肉が硬くならず、柔らか。九州らしい甘みのあるタレが絡んで、世代を問わず好まれそう。父との晩酌のお供にもってこい!」

【商品規格】

名称：焼き鳥（そうざい）

内容量：もも串、シソつくね串、小肉（せせり）串、皮串、ぼんじり串 各2本×2パック

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：出荷日より365日

備考：5本ずつ袋から取り出しラップをかけ温めて下さい。

５００W ２分３０秒、６００W ２分

製造者：【有限会社やまさき】 〒899-5431 鹿児島県姶良市西餅田3413-27

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【７位】豊橋うなぎ蒲焼 特大カット（ポン半）｜夏目商店

ふっくら肉厚、上質な脂とタレの香りが◎

夏目商店「豊橋うなぎ蒲焼 特大カット（ポン半）」｜販売価格 ￥7,320（税込・送料無料）

身の厚みにうれしくなるこの蒲焼きは、愛知県豊橋市の老舗うなぎ店の一品。豊川水系の地下水を用いてシラスウナギから養殖した、珍しいメスのうなぎを使っている。湯煎やレンチンで食感はふっくら。甘辛ダレに口どけのよい脂が重なり、ご飯が止まらない。

【食べ比べ！審査員の評価】

「立派すぎて驚くサイズ。食べればふっくら柔らかく、タレも濃すぎないので品のよい印象。味にボリュームに、ギフトとしてかなり優秀だと思う」

【商品規格】

名称：水産加工品

内容量：特大カット（ポン半）125g前後×2、小袋タレ×2

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より90日

備考：賞味期限内であっても、ご家庭用の冷凍庫保存の場合、お早めにお召し上がりください。

製造者：【株式会社夏目商店】 〒441-8085 愛知県豊橋市青竹町字石洲７番地

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【６位】大五うなぎ工房・3種のおこわ詰合せ｜大五うなぎ工房

うなぎに黒毛和牛。極上素材の旨みが染みわたる

大五うなぎ工房「大五うなぎ工房・3種のおこわ詰合せ」｜販売価格 ￥5,370（税込・送料無料）

国産素材にこだわった3種のおこわを、木製わっぱでお届け。蒲焼きの香り豊かな「うなぎおこわ」、やさしい味わいの「ほたておこわ」、黒毛和牛の旨みに甘辛ダレが絡む「牛しぐれおこわ」。いずれももち米とうるち米を合わせ、もっちり食感と粒感を両立。風雅な味わいだ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「ふんわり＆もっちりの口あたりと存在感のある具材がうれしい。わっぱのままレンチンOKで、ほのかな笹の香りも上品。職人技が感じられる」

【商品規格】

名称：うなぎ弁当・ほたて弁当・牛しぐれ弁当

内容量：うなぎおこわ110g×1、ほたておこわ110g×2、牛しぐれおこわ110g×2、山椒×2袋

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：出荷日より60日

販売者：【大五うなぎ工房】 〒427-0104 静岡県島田市井口227-1

製造者：【大五通商株式会社】 〒427-0104 静岡県島田市井口227-1

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【５位】餃子のはながさ ホワイト餃子（64個入）｜餃子のはながさ

熱狂的ファンを持つモチモチ餃子はやさしく甘い味

餃子のはながさ「餃子のはながさ ホワイト餃子（64個入）」｜販売価格 ￥5,990（税込・送料無料）

人気のホワイト餃子グループ公認店だけに味は折り紙付き。厚手の自家製皮の中には埼玉の銘柄豚「ゴールデンポーク」など30種以上の厳選素材の旨みを生かした餡がたっぷり。おすすめの揚げ焼きでカリッ、むちっ、じゅわぁ〜 ! を堪能あれ。もちろん蒸すも茹でるも◎。

【食べ比べ！審査員の評価】

「ゴロンとして圧巻の大きさ。皮は甘みがあってモチモチだけど、野菜多めの餡だから重くない。甘やかな香りが広がってタレなしで十分旨し!」

【商品規格】

名称：冷凍生餃子

内容量：冷凍生餃子16個入×4パック

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍（-18度以下）

賞味期限：製造日より150日

備考：乳化剤不使用の生皮ですので、解凍させるとひび割れが起きることがございます。

販売者：【餃子のはながさ 日高本店】 〒350-1213 埼玉県日高市高萩2306-9

製造者：【株式会社はながさ】 〒350-1213 埼玉県日高市高萩230-9

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【４位】雅楽監修 黒毛和牛竹皮包みおこわ｜山晃食品

もっちり芳醇！竹皮の香りが誘う料亭仕立て

山晃食品「雅楽監修 黒毛和牛竹皮包みおこわ」｜販売価格 ￥5,880（税込・送料無料）

竹皮の香りが食欲をそそるおこわは、大阪・北浜の日本料理店『雅楽』が手掛けたもの。国産もち米はもっちり甘く、黒毛和牛の旨み、味噌ダレのコクと渾然一体となり、しみじみと美味。ゴボウや生姜、干しシイタケの香りも寄り添い、味わいはどこまでも奥深い。

【食べ比べ！審査員の評価】

「もっちりとした米の質感とほんのり甘めの味付けがやさしく沁みる。ツマミや晩酌の〆にはもちろん、ほっこりするおいしさはオヤツにも向く」

【商品規格】

名称：おこわ

内容量：黒毛和牛おこわ70g×6

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：出荷日より90日

販売者：【山晃食品株式会社】 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1-6-10

製造者：【アイケイ食品株式会社】 〒332-0003 埼玉県川口市東領家2-34-8

・「雅楽監修 黒毛和牛竹皮包みおこわ」を今すぐ取り寄せる

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【３位】駅弁おにぎり 厳選ご当地セット(9個)｜シンギ

駅弁ファンの心を掴む旅情満点の味わい

シンギ「駅弁おにぎり 厳選ご当地セット(9個)」｜販売価格 ￥6,300（税込・送料無料）

秋田の鶏めし、兵庫のひっぱりだこ飯、鳥取のかにめしなど、全国各地の人気駅弁をおにぎりに。それぞれ駅弁の製造元がご当地素材と秘伝ダシを用いて作っているから、頬張れば、まさにこの味! と感嘆必至。旅情を誘う包装も相まってなんとも楽しい気分になる。

【食べ比べ！審査員の評価】

「どれも具がしっかり＆ダシがやさしく染みた本格的な味わいで、ひと口食べて驚いた。個包装だから気分で食べたい味を解凍できるのもうれしい」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：秋田【花善】鶏めしおにぎり 125g×1個、鳥取【アベ鳥取堂】山陰鳥取かにめしおにぎり 105g×1個、山形【松川弁当店】牛肉道場おにぎり 110g×1個、兵庫【淡路屋】ひっぱりだこ飯のおにぎり 95g×1個、兵庫【淡路屋】きつねの鶏めしおにぎり 95g×1個、山梨【丸政】そば屋の天むすおにぎり 110g×1個、石川【高野商店】輪島朝市牡蠣飯おにぎり 100g×1個、石川【高野商店】金沢 牛おこわおにぎり 100g×1個、静岡【桃中軒】鯛めしおにぎり 100g×1個

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍180日 ※商品により賞味期限が異なる場合があります

販売者：【株式会社シンギ】 〒564-0063 大阪府吹田市南吹田5-18-2

製造者：【(1)淡路屋（あわじや）(2)高野商店（たかのしょうてん）(3)桃中軒（とうちゅうけん）(4)花善（はなぜん）(5)人吉駅弁やまぐち（ひとよしえきべんやまぐち）(6)松川弁当店（まつかわべんとうてん）(7)丸政（まるまさ）(8)もりべん】 (1)〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目6番18号、(2)〒922-0424 石川県加賀市小菅波町平50番地、(3)〒410-0845 静岡県沼津市千本港町24番地、(4)〒017- 0044 秋田県大館市御成町1丁目10番2号、(5)〒868-0008 熊本県人吉市中青井町300、(6)〒992-0119 山形県米沢市アルカディア1-808-20、(7)〒408-0004 山梨県北杜市小渕沢町996、(8)〒990-0038 山形県山形市幸町17-8

・「駅弁おにぎり 厳選ご当地セット(9個)」を今すぐ取り寄せる

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【２位】焼きたて陣中牛タン（食べ比べセット）｜牛タン専門店陣中

牛タンの旨みと絶妙すぎる味付けにビールが進む

牛タン専門店陣中「焼きたて陣中牛タン（食べ比べセット）」｜販売価格 ￥5,890（税込・送料無料）

職人が溶岩石で手焼きした牛タンを特殊冷凍し、焼きたての旨さを封じ込めたこちら。希少な仔牛を用いた「塩」は歯切れよくミルキーな味わい。「ペッパー」は噛むほどに広がる成牛の濃厚な旨みと黒胡椒の香りが後を引く。自然解凍＆つまめるサイズ感も酒肴として秀逸だ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「自然解凍するだけで香ばしくジューシー。二段階熟成によって旨みは濃厚、でもしょっぱくならず上品なのがすごい。ビールのアテに最高!」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：焼きたて陣中牛タンしお（30g）、焼きたて陣中牛タンペッパー（30g）×各3

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より275日

製造者：【株式会社陣中】 〒981-1204 宮城県名取市閖上東三丁目９番１

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【１位】冷たい肉そば（4食）｜せんざん

冷やして旨い！鶏の旨みが効いた山形のご当地そば

せんざん「冷たい肉そば（4食）」｜販売価格 ￥6,320（税込・送料無料）

山形県河北町の名物「冷たい肉そば」は初夏にぴったり。月山の湧き水で打った蕎麦は挽きぐるみの田舎風で、豊かな風味と弾力のある歯応えがたまらない。親鶏のダシを利かせたツユのコク、しっとり柔らかな鶏の一夜干しとの相性も圧巻。力強くも滋味深い一杯に唸る!

【食べ比べ！審査員の評価】

「ガツンとインパクトのある太麺、濃厚なツユのダシ感、鶏肉の旨み、どれもハイクオリティ! 豪快かつ粋なセットで贈り物にしたら喜ばれるはず」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：山形そば×4食分(1食150g)、スープ×4食分(1食分240cc)、鶏の一夜干し×4食分(1食分50g)

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より180日

備考：【お召し上がり方】1：「鶏そばスープ」と「鶏一夜干し」を真空パックのまま冷蔵庫で解凍します。※解凍時間は冷蔵庫で約半日。※お急ぎの場合は真空パックのまま流水で解凍してください。2：鍋にたっぷり水を入れ沸騰させます。その中に冷凍の状態のそばを入れ、6分30秒〜7分茹でます。※沸騰したお湯を別のボールに少し移し残しておいてください。3：茹でたそばは、冷水でよくもみ洗いしてぬめりをとり、ざるに上げ、水けをよくきって器に盛り付けてください。4：そこに解凍した「鶏そばスープ」を入れ、解凍した「鶏一夜干し」を盛り付けて完成です。 ※解凍した「鶏そばスープ」は、真空パックのまま「食べる1つ手前で残しておいたお湯」にさっとくぐらせてから器に入れてください。お湯にくぐらせる事で、パックの裏に残った旨味たっぷりの鶏の脂がスープに溶け出し、美味しくお召し上がりいただけます。

販売者：【株式会社せんざん】 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-24-7

製造者：【せんざんセントラルキッチン】 〒235-0042 神奈川県横浜市磯子区上中里町267

・「冷たい肉そば（4食）」を今すぐ取り寄せる

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おわりに

本記事ではグルメ通販サイト『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』の中から厳選したお取り寄せを紹介しております。今回の商品以外にもギフトから自宅用まで人気のグルメをお取り寄せできます。

『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』とは

講談社ビーシー発行「おとなの週末」公式通販サイト。

グルメ雑誌「おとなの週末」のスタッフが全国各地から人気のグルメを実際に取り寄せて試食。味・外観・価格・サービス等厳しい審査を通過した商品だけを販売しています。

・商品は産地・生産メーカーから直送！（※一部メール便発送商品は倉庫出荷となります）

・納品書・明細書の同封なし！（※ご希望の場合は別途ご依頼頂ければ郵送させて頂きます）

・全国どこでも全品送料無料でお届け！（※一部商品は送料込みの金額設定にてご案内しています）

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