「最も見たくなかった光景だった」村上宗隆、負傷交代で地元紙も悲痛　ファンも切実な声…「大丈夫であってほしい」　指揮官は「数週間欠場するかもしれない」米記者報道

村上が負傷交代でファンから切実な声が届いた(C)Getty Images

好調のホワイトソックスに激震が走った。打線を引っ張っていた村上宗隆が現地時間5月29日の本拠地タイガース戦の3回第2打席で二ゴロを放った後に途中交代。一塁へ全力疾走した際に右太もも裏を痛めた。

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球団は村上について、右ハムストリングの張りで途中交代し、詳しい検査を受けていることを公表した。その後、『MLB公式』のスコット・マーキン記者は自身のXで「ベナブル監督がムラカミは数週間欠場するかもしれないと言った」と投稿しており、今後の状態が心配される。

地元紙『Chicago Sun-Times』は「これは、復活を遂げたホワイトソックスとそのファンが、最も見たくなかった光景だった」と伝え、ホワイトソックスと2年3400万ドルの契約を結んだ26歳の村上は「今シーズンの巻き返しの最大の原動力であり、最大の目玉となっている」と記し、衝撃を受けているようだ。

SNS上のファンからは「彼が大丈夫であってほしい」「ムネ、私の（太もも）を使ってくれ」「ムラカミは本当に重要な選手で、ケガの懸念で試合を退く姿を見るのは、いつだって本当につらいものだ」「今すぐみんなで立ち止まって祈る必要がある」と、切実な声が届けられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]