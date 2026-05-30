【30代が選ぶ】カリスマ性がある「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 1位「目黒蓮」、では2位は？
All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「カリスマ性があると思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、ラウールさんです。
現在22歳でSnow Manのメンバーであるラウールさんは、端正なルックスとスタイルの良さを武器にモデルとしても活躍しています。俳優としてはドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）などで新たな一面を披露。異次元のスタイルと圧倒的なダンススキルを武器に、唯一無二のポジションを確立しています。
アンケート回答では、「アイドル業、海外でのモデル業など多方面で活躍していると思うから」（30代女性／北海道）、「テレビ越しでもオーラがすごいから」（30代女性／大阪府）、「ほかと比べてずば抜けてスタイルが良いのでとにかく目立つし別物という感じがする」（30代女性／東京都）、「高身長、存在感、オーラが他とは違う」（30代男性／静岡県）などの声が集まりました。
1位は、目黒蓮さんでした。
現在29歳の目黒さんは、Snow Manのメンバーとして活動。アイドルにとどまらず、モデルや俳優などマルチな才能を発揮し続けています。近年は主演ドラマや映画が大きな話題を巻き起こすなど、目黒さんの一挙手一投足に世間が注目。クールなビジュアルとは裏腹に、内に秘めた熱い情熱や仲間思いな性格もファンの心をつかんで離しません。
回答者からは、「目力があり色々意欲的な所が素晴らしいから」（30代女性／宮城県）、「お笑い担当しすぎない雰囲気でよくテレビでみるがあまり不快感もない感じか良いと思う」（30代男性／山口県）、「顔がかっこよく、クールなイメージがあるから。カリスマというと、フレンドリーすぎないほうが当てはまるから」（30代女性／千葉県）、「映画でよく見ることか多いですがオーラがありますし、バラエティ番組に出ている時でもいつも的確なコメントなどを言われているので」（30代女性／鹿児島県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：ラウール（Snow Man）／97票
2位にランクインしたのは、ラウールさんです。
アンケート回答では、「アイドル業、海外でのモデル業など多方面で活躍していると思うから」（30代女性／北海道）、「テレビ越しでもオーラがすごいから」（30代女性／大阪府）、「ほかと比べてずば抜けてスタイルが良いのでとにかく目立つし別物という感じがする」（30代女性／東京都）、「高身長、存在感、オーラが他とは違う」（30代男性／静岡県）などの声が集まりました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／130票
1位は、目黒蓮さんでした。
現在29歳の目黒さんは、Snow Manのメンバーとして活動。アイドルにとどまらず、モデルや俳優などマルチな才能を発揮し続けています。近年は主演ドラマや映画が大きな話題を巻き起こすなど、目黒さんの一挙手一投足に世間が注目。クールなビジュアルとは裏腹に、内に秘めた熱い情熱や仲間思いな性格もファンの心をつかんで離しません。
回答者からは、「目力があり色々意欲的な所が素晴らしいから」（30代女性／宮城県）、「お笑い担当しすぎない雰囲気でよくテレビでみるがあまり不快感もない感じか良いと思う」（30代男性／山口県）、「顔がかっこよく、クールなイメージがあるから。カリスマというと、フレンドリーすぎないほうが当てはまるから」（30代女性／千葉県）、「映画でよく見ることか多いですがオーラがありますし、バラエティ番組に出ている時でもいつも的確なコメントなどを言われているので」（30代女性／鹿児島県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)