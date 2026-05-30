日本テレビの田辺大智アナウンサー（29）が30日、MCを務める同局「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に出演。双子が誕生したことを生報告した。

番組エンディング間際、MCの中山秀征から「田辺アナからうれしいお知らせがあるそうです」と振られた田辺アナは「実はですね、先日双子の女の子が生まれまして、父になりました」とサプライズ報告した。

赤ちゃんの手の写真も披露され、スタジオからも「かわいい」「おめでとう」の声であふれた。

田辺アナは「抱っこして、かわいくてかわいくて、今すぐ帰りたい！」とメロメロの様子。「見分けつく？」の声には「だんだん見分けつくようになってきたんです」と明かした。

田辺アナは、1997年5月生まれ、新潟県出身。高校は名門・新潟明訓のサッカー部出身で、全国大会にも出場。中学時代には中学生のサッカーオールスター戦であるメニコンカップ2012日本クラブユースサッカー東西対抗戦（U-15）に出場に出場し、三笘薫（ブライトン）らともプレーした経験がある。大学卒業後の2020年に日本テレビに入社。25年4月から「シューイチ」土曜MCを務めている。

プライベートでは23年に高校の同級生である一般女性と結婚も発表していた。