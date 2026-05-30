◆米大リーグ オリオールズ５―６ブルージェイズ（２９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が、０―５で迎えた７回無死一塁から左翼へ１２号２ランを放つなど、４打数１安打２打点１得点１三振で、打率は２割１分６分となった。

岡本の豪打で目覚めた打線は、この日メジャーデビューしたマカドーが右中間１号２ランで続き、２ラン２本で４点を返した。８回にはゲレロの２点二塁打で６―５と逆転した。今季最長タイの４連勝で４月４日以来の勝率５割となった。

試合後の主な質疑応答は以下の通り。

―第３打席で本塁打。

「ホームランになるかなと、思いました。しっかり仕留められて良かったです。毎日毎日、良いものを出したいと思ってやっているので。また頑張って取り組んでいきたいと思います」

―どういう調整がうまくいっているか。

「いろいろあるので、どこがというのではないです。１本ホームランが出たことは自分にとっても良いことなので。（打席のアプローチは）特に変わらないですよ。（１７連戦で）試合が続いていますし、自分のやるべきことをやろうと思っているだけで。日本の時もいろいろ変えますし、ずっとコレでやるというシーズンはなかなかないと思いますし。誰しも、いろいろ考えて、変えているだろうし」

―４月４日以来の勝率５割。チームのムードは。

「いいと思います。粘りながら試合ができていると思います。終盤にひっくり返したというのは、明日に繋がると思います」