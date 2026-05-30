プロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が３０日、東京・外苑前に登場して以来、話題となっている中谷の壁画と“コラボ”した。中谷のマネジメントを担当するスポーツバックスは３０日、中谷と壁画のコラボＴシャツが完成し、３０日正午からの数量限定販売を発表した。

話題の壁画は、ミューラル（壁画）アートカンパニーのＯＶＥＲ ＡＬＬｓ（本社・東京都港区、赤澤岳人代表取締役社長）が外苑前交差点にある本社ビルの壁面に描かれたもので、５月２日、東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝戦後の中谷をモチーフとして作成された。中谷が左眼窩（か）底骨折を負うなど激闘の末、判定負けとなったが、４団体統一王座獲得に挑む姿や勇気などに感銘を受けた同社が、王者でありながら誰も見たことのない世界へ挑み続ける井上と、その井上に挑んだ中谷両者を“挑戦者”としてとらえ、「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ」という作品名がつけられている。

壁画は激闘を物語るように、両目を腫らした中谷の表情をアップでとらえているが、登場以来、ファンや観光客が訪れるなど話題の“観光名所”となっている。中谷本人も足を運んでいる。反響の大きさから、このたびの「ＪＵＮＴＯ ＮＡＫＡＴＡＮＩ × ＯＶＥＲ ＡＬＬｓ」が実現した。

ＴシャツはＪＵＮＴＯ ＮＡＫＡＴＡＮＩオフィシャルサイトで３０日１２時から販売されている。

中谷は井上戦後、左眼窩底骨折の手術を受けた。２１日に退院した際には自身のＳＮＳで「焦らずに回復に専念していきます」などとコメントしていた。