◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１位決定戦第１戦 神戸―鹿島（３０日・ノエスタ）

特別大会の“優勝決定戦”となる東地区１位・鹿島と西地区１位・神戸の第１戦が、ノエスタで行われる。

昨シーズンからの“連覇”を目指す鹿島は、Ｗ杯に臨む代表チーム参加のため不在となるＧＫ早川友基（日本代表）、ＤＦキムテヒョン（韓国代表）が不在。先発メンバーが発表され、ＧＫには梶川裕嗣、センターバックにはＤＦ植田直通とＤＦ関川郁万が入った。

両サイドバックは濃野公人と安西幸輝。ダブルボランチは三竿健斗と柴崎岳の組み合わせとなった。前線４枚は荒木遼太郎、チャヴリッチ、鈴木優磨、レオセアラ。相手の布陣に合わせ、臨機応変にポジションを変えていくことになりそうだ。

なお、鹿島のホームで行われる第２戦は６月６日に行われる。

メンバーは以下の通り。

【先発】▼ＧＫ梶川裕嗣、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、関川郁万、安西幸輝、▼ＭＦ三竿健斗、柴崎岳、荒木遼太郎、チャヴリッチ、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【ベンチ】▼ＧＫ山田大樹、ＤＦ小川諒也、津久井佳祐、小池龍太、ＭＦ知念慶、樋口雄太、林晴己、松村優太、ＦＷ師岡柊生