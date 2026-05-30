お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が30日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。巨人阿部慎之助前監督による長女への暴行事件後、東京ドームで行われた巨人関連の仕事でのエピソードを語った。

ナイツは28日、ねづっちとともに「ビバ・ラ・ジオ」に出演。巨人が東京ドームで試合を開催する日にドーム内だけで生配信される音声コンテンツで、「またいろいろ巨人もあったから大変だった」と振り返った。

阿部前監督をめぐっては、25日に長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放、翌日に監督を辞任するなど野球ファンに激震が走っており、塙は「グラウンドで3人で立って『今日はどうですか？』って言われた時に、何のボケしていいか分からない」と困惑。アシスタントの出水麻衣アナウンサーが「時事ネタを掲げてるナイツさんなのに」と話すと、「考えてきたんだけど、言う勇気なかったですもんね。スタッフの多さとかにビビっちゃってさ。今日は一切ボケないでやりますって言って」とボケを封印して臨んだと語った。

また「唯一出たボケが『どうも、モナキです』って。全然ウケなかったけどね。4万人が静まりかえってましたけど」とガックリ。「その前に元木（大介氏）に会ったから『“元木”と“モナキ”でつられちゃった』みたいな」と自分で苦笑した。

ドームで遭遇した元木氏には「『お前変なこと言うなよ！』って言われて」とくぎを刺されたと明かし、「言わないですよ、言うわけないじゃないですかみたいな感じで」とやりとりを回想。出水アナが「さすがにね、今週はね」と応じると、塙は改めて阿部前監督の事件について「驚きですね」と話していた。