阪神・藤川球児監督（45）が30日、ロッテとの交流戦（ZOZOマリン）の試合前に報道陣に対応し、83歳で亡くなった「泣き虫先生」こと山口良治さんを悼んだ。

山口さんはラグビー元日本代表FWで、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（前・伏見工）ラグビー部総監督。藤川監督は若かりし頃に山口さんの講演を聞いたことがあると明かし「ショックです。いまだに覚えている。熱かった」と回想した。

21歳の頃、当時の鳴尾浜球場近くにあった「リゾ鳴尾浜」での講演会に参加し「食い入るようにお話を聞いていた。中には寝ている選手もいましたけど、そういう選手はもう野球界には残れていない」。2軍で鍛錬を積んでいた時代に山口さんから受けた衝撃を、昨日のことのように振り返った。

印象に残っている言葉について「“おいっ！”って大きな声を出すんですよ。会話の中に抑揚もあった」。山口さんが自身の生徒に掛けたハッパを講演内で再現したとき「（まるで）自分たちに伝えられているかのような、指導者の生き様を見た」と、当時を懐かしんだ。