歌手和田アキ子（76）は30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。24日に東京競馬場で行われたオークス（G1）を中継したフジテレビ系「みんなのKEIBA」にゲスト出演したことを「緊張していた」と振り返った。

和田がフジテレビ系の競馬番組に出演したのは1996年11月以来、約30年ぶり。オークスでは、同じホリプロ所属の今村聖奈騎手（22）が女性騎手としてクラシック初騎乗初制覇を果たしており、番組でこのレースに話題が及ぶと、和田は「やったね。ヒューヒュー！」と、喜びを爆発させた。

ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正に「カッキーにいろいろ教えてもらったから。（競馬場が）きれいだったねー」と振り返ると、垣花は「アッコさんも事前に勉強を重ねて」馬券を買ったと明かした。

和田は「ゲストで呼ばれたからね。（競馬を）知らないわけじゃないけど、今までは軽くやっていた。何か、勘で、名前だけで買っていたりしていたから。でも今回はゲストで呼ばれたので、必死でしたよ」と主張。垣花も「実はめちゃくちゃ、緊張もされていましたよね」と、番組での和田の様子を明かした。

和田は「浅田美代子とか友達が電話してきて『緊張していたでしょ。分かった』と言われた。本当に、間違っちゃいけないと思って」と緊張して番組に臨んだことを明かし、「だって『みんなのKEIBA』に出るのが（前身番組を含め）確か30年ぶり。22年前は（2004年の）ジャパンカップで国歌を歌ったけれど、その時は歌だけで帰ってきているから（レースは）知らない。だから30年ぶりくらいに（競馬番組の）生放送をやった。それでゲストだからさ、これで間違ったことを言うと、私の言ったことで買う人もいるだろうから、ウケもやんきゃいけないと思って」などと口にした。

また「不思議なことに、『アッコにおまかせ』と言ってください、とかね。台本にも書いてありました。もうやめたんですけどね、ご存じ？と言ったりして。でも、『アッコにおまかせ！』は何でも合いやすいのよ」と、今年3月で放送を終えた自身の冠番組の決めセリフを、「みんなのKEIBA」でも口にしたと明かし、「私の曲を流してくれたり、何かもう、至れり尽くせりみたいな」久しぶりの競馬番組出演だったと喜んだ。