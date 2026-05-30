上白石萌音、世界を“ガブリ”した2年半　初グルメフォトエッセイで明かした「書くこと」の変化

NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』、映画『夜明けのすべて』（日本アカデミー賞優秀主演女優賞）など話題作に出演し、幅広い世代から支持を集める上白石萌音。俳優活動のみならず、音楽活動、ナレーションと多岐にわたって活動している。

【写真】「大切な人と行きたい」と語ったネパール料理を頬張る上白石萌音さん

そんな上白石が2年半以上にわたり雑誌『MEN'S NON-NO』で連載してきたグルメ企画「Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!」が、読者の声に応えるかたちで書籍化。東京を中心に出会った28の国と地域の料理を収めたフォトエッセイ集となっている。制作の裏側や作品に込めた思いを語ってくれた。

読書好きだから出版は「夢のような気持ち」

上白石萌音は読書好きとしても知られ、NHK『あさイチ』の読書特集では、本を「買う」のではなく「連れて帰る」と表現したことでも話題を集めた。本に向き合うその言葉遣いに、「本への愛情が伝わる」と共感の声が多く寄せられた。そんな上白石にとって、自著の出版は特別な意味をもつもの。

実際に刷り上がった書籍を手にした心境を問われると、「本が大好きなので、自分の名前が載った本が出版されるというのはこの上ない喜びで、夢を見ているような気持ちです。すごく誇らしい」と率直な喜びをにじませた。

「連載は毎回本当に楽しくて、素敵なチームでいろんな料理を囲んできました。この一冊は私にとって卒業アルバムのような存在。ページを開くたびに、そのときの記憶や空気感までよみがえってくる。今日は一緒に連載をつくったスタッフのみなさんが集まっているので、この後みなさんにサインをしてもらおうと思っています」と語り、作品が自身の歩みを刻んだ大切な記録であることを強調した。

撮影の日は朝食を抜いて臨んでいたといい、「毎回撮影が楽しみで、お腹をペコペコにしてお店に入り、思いきり食べて、帰ったらそのまま眠る。これを仕事といっていいのか迷うくらい幸せな時間でした」と笑顔で振り返る。

さらに、「どのお店も温かく迎えてくださって、洋服を提供してくださったブランドの方々も含め、本当にたくさんの方の力で成り立った企画です」と、関係者への感謝も口にした。

グルメレポートから内面の描写へ

本書はグルメガイドとしての側面も持ち、料理ひとつひとつに上白石の生き生きとした感想が綴られている。一方で、食体験にひもづくエッセイも大きな魅力のひとつだ。各回400字という制限の中で書き続けたことについては、苦労もあったという。

「毎回、書きたいことがあふれてしまって、それを削っていく作業がとても難しかった」と振り返る。いっぽうで、「新しい体験を言葉にすることで、考える筋肉が鍛えられた感じがしています」とも話す。

悩みすぎて締め切り当日に滑り込むことも多かったというが、「こうして無事に一冊にまとまって、達成感に包まれています」と顔をほころばせた。

そうして書き上げた本書の見どころについて聞かれると、「連載当初はグルメレポートのような感じで書いていたのですが、回を重ねるごとに少しずつ内面的な内容に変化していきました。この一冊を通して読むことで、“このあたりから筆が乗っているな”といった変化も感じてもらえるのではないかと思います」とコメント。

さらに、筆が進む瞬間については「食体験と記憶が結びついて、意外な出来事を思い出したときや、お店で知らなかった文化に触れて、世界が広がったと感じたときは、書きたいことが一気にあふれてきました」と説明した。

大切な人と行きたいのは、ネパール料理

こうして生まれた本書には、都内各所の個性的な店が並ぶ。シンガポール、ブータン、スリランカ、エジプト、エチオピア……普段なかなか足を運べない国や地域の料理にも出合えるラインナップだ。

その中でも「特別な日に大切な人と食事をするなら」と問われると、「どのお店も魅力的で、そのときの気分で選びたくなるものばかり」と前置きしながら、ネパール料理を挙げた。

「この連載で初めて食べたのですが、スパイスを使いながらも日本人にとってどこか馴染みのある味でとてもおいしかった。」と語った。

また、数ある写真の中でお気に入りとして挙げたのは、連載初回となったメキシコ料理の回の1枚。小学生時代の3年間をメキシコで過ごした上白石にとって、メキシコは「第2の故郷のような場所」だという。

「以前から大好きだったお店でもあったので、そこに来られたうれしさが前面に出ている写真です。衣装もメキシコらしい雰囲気で、写真だけを見ると本当に現地で撮影したような雰囲気のカット」と語り、特別な思い入れを明かした。

世界を旅する気分を味わえる一冊

イベントの最後に上白石は、「この本を通してたくさんの文化に触れ、知らなかったことも知って、その体験で自分の視野が広くなった気がしています」と語った。続けて、「国際的な考え方や視点をもつことが大事な世の中だと思いますが、世界は広く、知らないことがたくさんあるんだと知ることは、自分を謙虚にさせてくれるし、考える力や感じる心が育まれるような気がしています」と思いを明かす。

最後に「そんな堅苦しい本ではありませんが、彩り豊かなこの一冊で、少しでも心を潤していただけたらいいなと思っています」と読者にメッセージを送り、イベントを締めくくった。

本書はグルメガイド、エッセイ集、ビジュアルブックとあらゆる楽しみ方ができる一冊。 食を愛する上白石の感性を通して、読むだけで世界各地の料理を味わえるような臨場感あふれる内容となっている。東京にいながら世界を旅する気分を味わいたい方におすすめの一冊だ。

取材・文／福永太郎

Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!

上白石萌音

2420円（税込）

四六判／192ページ

ISBN： 9784087902310

2年半以上にわたって『メンズノンノ』の誌面を彩った、上白石萌音さんによる大人気グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』。要望の声が高かった書籍化が遂に実現(電子版も同時刊行)! 延べ28もの国と地域に及ぶ、全27回を再編集したスペシャルなフォトエッセイ集です。書籍化にあたっては、エッセイの加筆も! 「グルメガイド」「エッセイ集」「ビジュアルブック」…とあらゆる楽しみ方ができる、まさに「おいしすぎる」一冊。この本を通じて、彼女と一緒に世界を巡り、極上のフルコースを味わってみませんか? 刊行にあたって、上白石さんからコメントも到着! 「長い間お世話になった連載が一冊の本にまとまることになりました! 美味しくて楽しくて発見に満ちていて、毎回の撮影はご褒美のようなものでした。そして学びや自分と向き合ってエッセイを書く時間もとても大切でした。この本が、多彩な食や文化への案内状になりましたら嬉しいです!」