すみぽん“THE・森ガール”に 神秘的で妖艶な美しさ見せるグラビア
すみぽん（高倉菫）が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場した。
【写真】妖艶な美しさ！“THE・森ガール”を演じたすみぽん
自然好きでお花屋さんで働くという、絵に描いたようなTHE・森ガールを演じたすみぽんが、生命力を感じるグラビアを体現していく。花屋の入口から顔を出して常連客に笑顔で挨拶する看板娘カットのほか、一転して自宅ソファの上で、花柄ビキニで寝そべっている“一凛の花”と思わせてくれる美しさを表現する。さらに草むらに咲いた魅惑的な花かと思うほど、神秘的で妖艶な美しさを感じるすみぽんの表情に目が離せない。
同誌には、伊織もえ、福井梨莉華、本多もか、豊田ルナ、HARUKAも登場している。
【写真】妖艶な美しさ！“THE・森ガール”を演じたすみぽん
自然好きでお花屋さんで働くという、絵に描いたようなTHE・森ガールを演じたすみぽんが、生命力を感じるグラビアを体現していく。花屋の入口から顔を出して常連客に笑顔で挨拶する看板娘カットのほか、一転して自宅ソファの上で、花柄ビキニで寝そべっている“一凛の花”と思わせてくれる美しさを表現する。さらに草むらに咲いた魅惑的な花かと思うほど、神秘的で妖艶な美しさを感じるすみぽんの表情に目が離せない。
同誌には、伊織もえ、福井梨莉華、本多もか、豊田ルナ、HARUKAも登場している。