工藤夕貴、水着姿で「泳ぎ始めの日」を報告 湖畔で“水遊び”楽しむ「働いて遊ぶ それが私の人生の幸せ」
俳優の工藤夕貴（55）が29日、自身のインスタグラムを更新。「泳ぎ始めの日」とコメントし、水着姿で湖畔での“水遊び”を楽しむ様子を公開した。
【動画】「泳ぎ始めの日」大自然のなか水着姿で“水遊び”を楽しむ工藤夕貴
プライベートでは、静岡で自給自足の生活を送っている工藤。インスタではたびたび、自然あふれる環境下での生活の様子を紹介し、27日もヘッドフォンでレディ・ガガの音楽を聞きながら稲作に励む様子を披露していた。
この日は「働いて遊ぶ それが私の人生の幸せ」「働くだけでも、遊ぶだけでもダメ 汗水垂らして働くからこそ遊ぶことが楽しいのかもしれません」とつづり、大自然の中で水遊びを楽しむ動画をアップした。
工藤は、水着姿で水面にぷかぷかと浮いたり、平泳ぎをしたりと、開放的な空間でリラックス。「大自然には感謝と感動しかありません。お天道様ありがとうございます」と、自然の恵みに感謝していた。
【動画】「泳ぎ始めの日」大自然のなか水着姿で“水遊び”を楽しむ工藤夕貴
プライベートでは、静岡で自給自足の生活を送っている工藤。インスタではたびたび、自然あふれる環境下での生活の様子を紹介し、27日もヘッドフォンでレディ・ガガの音楽を聞きながら稲作に励む様子を披露していた。
この日は「働いて遊ぶ それが私の人生の幸せ」「働くだけでも、遊ぶだけでもダメ 汗水垂らして働くからこそ遊ぶことが楽しいのかもしれません」とつづり、大自然の中で水遊びを楽しむ動画をアップした。
工藤は、水着姿で水面にぷかぷかと浮いたり、平泳ぎをしたりと、開放的な空間でリラックス。「大自然には感謝と感動しかありません。お天道様ありがとうございます」と、自然の恵みに感謝していた。