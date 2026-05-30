サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が29日深夜放送のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜後9・30）にゲスト出演。長期離脱を余儀なくされた2016年の右足関節靭帯損傷について語った。

スイス・スーパーリーグのFCバーゼルから2016年にセレッソ大阪に復帰した柿谷氏。背番号は移籍前につけていた「8」でゲームキャプテンとしてプレーしていた。

「開幕から身体の調子も良くて、順位的にもずっと首位にいるような感じで、うまくJ1昇格に向けて進んでた」というものの、背番号やキャプテンの重圧に「ちょっと無理してた部分もあった」と告白。「試合中、足がロックされたといいますか…僕は前に行こうとするんですけど足が（地面に）刺さってしまって。身体は前に行くのに足首は来ない。立ち上がって歩いた…右足を半分に割って上だけ浮いてるみたいな感覚。断裂って上だけ感覚がある、上だけ動かしたときに激痛で吐き気がするくらいの痛みが出てプレーすることができなくなった」と振り返った。

しかし「このケガは不運ではない」といい「僕が今までしてきたしくじった行動に原因がある」と回顧。「若い頃にトレーニングをしていない」ことが大きな要因の一つであるといい「これが僕のしくじりです」と明かした。

「若い頃に体づくりをサボったツケが回ってくる」と前置き。「香川選手だったりは決まった時間に食事を取ってトレーニングをしてって自分の生活リズムがある」というが「僕は練習終わったらゲームセンターに行くのでご飯を食べてる暇もないんです。それがパチンコの時ももちろんありましたし、12時（正午）に練習終わったら（午後）10時とか11時くらいまでパチンコ屋さんにいて（午前）1時くらいまで開いてるゲームセンターにそのまま移動して寝て練習してをずっと繰り返してる」と振り返った。

そんな生活を繰り返し「体を鍛えていない」毎日だったと話す柿谷氏。「若いときはノリとか勢いでカバーできるんですけど、10代の頃から体をつくってない僕にとっては、体のダメージは防げない。若手時代に勢いで乗り切れたことが中堅・ベテランになると乗り切れなくなる。体づくり・基礎づくりもプロの仕事」と伝えた。