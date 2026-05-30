TWSハンジン、足首の靭帯負傷 5月31日のイベントは不参加へ【全文】
【モデルプレス＝2026/05/30】SEVENTEEN（セブンティーン）の弟分6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のHANJIN（ハンジン）が足首の靭帯を負傷したことがわかった。5月30日、グループの公式weverseにて発表された。
【写真】TWSメンバー、親密に母と手繋ぎ
公式サイトでは、ハンジンについて「最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします」と報告。5月31日にマレーシア・セランゴールで開催される「Asia Top Music Festival」は不参加となる。
また6月7日の「2026 Weverse Con Festival」、6月11日に日本・横浜で開催される「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」、そして6月27日および28日の2日間にわたり開催される「2026 TWS TOUR ‘24／7：FOR：YOU’ IN SEOUL」については「アーティストの回復状況に応じて、無理のない範囲で一部パフォーマンス内容や出演形態が変更となる可能性がございます」と説明した。
TWSは2024年1月、PLEDIS ENTERTAINMENTからSEVENTEEN以来約9年ぶりとなるボーイグループとして韓国デビュー。2025年7月、日本デビューを果たした。メンバーはSHINYU（シンユ）、DOHOON（ドフン）、YOUNGJAE（ヨンジェ）、JIHOON（ジフン）、HANJIN、KYUNGMIN（ギョンミン）からなる。（modelpress編集部）
[NOTICE] TWS HANJIN 健康およびスケジュールに関するご案内
こんにちは。
PLEDIS Entertainmentからのお知らせです。
TWSのメンバーHANJINの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。
HANJINは、最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします。
まず、HANJINは5月31日にマレーシア・セランゴールで開催される「Asia Top Music Festival」には不参加となります。当公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様に残念なお知らせをお伝えすることとなり、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、その後予定されている6月7日の「2026 Weverse Con Festival」、6月11日に日本・横浜で開催される「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」、そして6月27日および28日の2日間にわたり開催される「2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN SEOUL」につきましては、アーティストの回復状況に応じて、無理のない範囲で一部パフォーマンス内容や出演形態が変更となる可能性がございます。
当社は、アーティストの健康と安全を最優先に考え、治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります。HANJINが健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、全力でサポートしてまいります。
ありがとうございます。
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◆ハンジン、足首靭帯負傷
公式サイトでは、ハンジンについて「最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします」と報告。5月31日にマレーシア・セランゴールで開催される「Asia Top Music Festival」は不参加となる。
◆ハンジン、今後の予定
また6月7日の「2026 Weverse Con Festival」、6月11日に日本・横浜で開催される「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」、そして6月27日および28日の2日間にわたり開催される「2026 TWS TOUR ‘24／7：FOR：YOU’ IN SEOUL」については「アーティストの回復状況に応じて、無理のない範囲で一部パフォーマンス内容や出演形態が変更となる可能性がございます」と説明した。
TWSは2024年1月、PLEDIS ENTERTAINMENTからSEVENTEEN以来約9年ぶりとなるボーイグループとして韓国デビュー。2025年7月、日本デビューを果たした。メンバーはSHINYU（シンユ）、DOHOON（ドフン）、YOUNGJAE（ヨンジェ）、JIHOON（ジフン）、HANJIN、KYUNGMIN（ギョンミン）からなる。（modelpress編集部）
◆全文
[NOTICE] TWS HANJIN 健康およびスケジュールに関するご案内
こんにちは。
PLEDIS Entertainmentからのお知らせです。
TWSのメンバーHANJINの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。
HANJINは、最近のスケジュール中に足首の靭帯を負傷し、病院を受診いたしました。医療スタッフより、当面の間は無理な動きを最小限に抑える必要があるとの診断を受けました。これに伴い、アーティストの回復状況を最優先に考慮し、今後のスケジュールを柔軟に運営していく可能性があることをお知らせいたします。
まず、HANJINは5月31日にマレーシア・セランゴールで開催される「Asia Top Music Festival」には不参加となります。当公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様に残念なお知らせをお伝えすることとなり、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、その後予定されている6月7日の「2026 Weverse Con Festival」、6月11日に日本・横浜で開催される「Mrs. GREEN APPLE presents CEREMONY」、そして6月27日および28日の2日間にわたり開催される「2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN SEOUL」につきましては、アーティストの回復状況に応じて、無理のない範囲で一部パフォーマンス内容や出演形態が変更となる可能性がございます。
当社は、アーティストの健康と安全を最優先に考え、治療と回復に向けて最善を尽くしてまいります。HANJINが健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、全力でサポートしてまいります。
ありがとうございます。
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