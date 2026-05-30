◆テニス ▽全仏オープン第６日（２９日、フランス・パリ）

男子シングルス３回戦で、３度の優勝を誇る世界ランキング４位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）が大逆転負けを喫した。１９歳で同３０位のジョアン・フォンセカ（ブラジル）に６−４、６−４、３−６、５−７、５−７で敗れ、男女を通じて単独最多となる２５度目の４大大会優勝を逃した。ジョコビッチが全仏で４回戦に進めなかったのは、２００９年以来１７年ぶりのこと。

順当に２セットを先取しながら、ジョコビッチは第３セットに入ると、しきりに右手首を気にし始めた。けがの影響で、３月の米インディアンウエルスの大会を最後に戦線離脱。全仏前哨戦の５月のイタリア国際で復帰したが、初戦で敗退した。今季、クレー（赤土）での実戦は、その１試合だけ。「今大会の３回戦までの３試合で、３か月も大会を戦った気がした。ただガス欠状態だった」。

第３セット以降は、フォアハンドを中心に攻めてくる１９歳の前に、世界に君臨した鉄壁の防御も、ほころびを見せた。「とにかく相手が見事だった。勝利に値するプレーだった。自分は、最後は立っているのがやっとだった」と、体力負けを認めた。

今大会の男子シングルスは、３連覇を狙った同２位のアルカラス（スペイン）がけがで欠場。今年の全豪覇者で、生涯４大大会全制覇に挑んだ世界王者のシナー（イタリア）は２回戦で敗退。そして、この日、ジョコビッチが敗れるなど、波乱が続いている。