タレント・俳優の照英さんが自身のインスタグラムで、愛娘とともにカワセミを助け出したことを報告しました。



【写真を見る】【 照英 】「カワセミが激突」救い出して 愛娘の手から再び空へ「カワセミブルーの美しさは一生忘れない」





照英さんは、左手の上にタオルをかぶせ、その上にカワセミを座らせて休ませている動画を投稿。「カワセミが窓ガラスにぶつかってしまいました」「いま 救出はしましたけれども ちょっと休ませて」「また自然に飛んでいくのを待ちましょう」と、一人語りで状況を説明しています。







照英さんは「痛かったね」と、カワセミに声をかけています。テキストでも「我が家の窓ガラスに、美しく華麗な『カワセミ』が激突してしまい、その後救出致しました」と説明。その後、照英さんは愛娘が両手でカワセミを抱える動画を投稿しました。





照英さんは「美しく華麗な『カワセミ』様！」とテキスト。「恐らく脳震盪をおこし回復する迄、私の体温で落ち着かせ、飛び立つ前までのひととき・・・」「わずか5分位であったであろうか」「美しきカワセミ様に触れる事は、人生でこれが最初で最後であろう・・・助けたとは言え感激である」『カワセミブルーの美しさは一生忘れない・・・』と振り返っています。







そして最後に、愛娘の両手からカワセミが飛び立ちます。「愛娘9歳の手の温もりを感じながら、無事に飛び立ちました」『こんな出会いでしたが、カワセミの大大大ファンになりました』と振り返る照英さん。







フォロワーからは「お嬢さんの手から飛ばせてあげるなんて！さすがパパさんです」「旅立つのは寂しいけど、自然界に帰るのが筋」「カワセミさん、テンちゃんが姿を変えて照英さん宅に遊びに来た」「お嬢様も貴重な体験をされましたね」など、親愛と共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】