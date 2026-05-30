福井梨莉華“幸福あふれるマシュマロボディ” 最強コンボのカット公開
グラビア界のニューヒロイン・福井梨莉華が、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場した。
【写真】“マシュマロボディ”福井梨莉華も登場！表紙は伊織もえ
届いたカットでは、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せる多幸感が溢れた写真で心を惹きつける。またチューブトップビキニとお団子ヘアという最強コンボで撮られた一枚では、いまにもこぼれそうなバストに胸がドキドキしてしまう。熱いレッド柄のビキニでは、長くてすらっとした太ももラインと豊満バストを目のあたりに。天性の才に拍手を送りたくなる“幸福あふれるマシュマロボディ”とは、まさにこのグラビアを指している
同誌には、伊織もえ、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAも登場している。
【写真】“マシュマロボディ”福井梨莉華も登場！表紙は伊織もえ
届いたカットでは、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せる多幸感が溢れた写真で心を惹きつける。またチューブトップビキニとお団子ヘアという最強コンボで撮られた一枚では、いまにもこぼれそうなバストに胸がドキドキしてしまう。熱いレッド柄のビキニでは、長くてすらっとした太ももラインと豊満バストを目のあたりに。天性の才に拍手を送りたくなる“幸福あふれるマシュマロボディ”とは、まさにこのグラビアを指している
同誌には、伊織もえ、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAも登場している。