第1子出産の郡司恭子アナ、レパートリー豊かな“おうちごはん”披露「お料理の才能も盛りだくさんですね」「餃子の焼き加減はお見事です」
日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。さまざまな“おうちごはん”を披露した。
【写真】「餃子の焼き加減はお見事です」郡司アナが披露した中華・洋食など種類さまざまな「#おうちごはん」
郡司アナは、「酢鶏」「あまりもので中華丼」「オムハヤシ」「餃子」「春キャベツカレー」「ごほうポタージュ」（※原文ママ）とそれぞれ写真付きでメニューを紹介。「#夜ごはん #日常の記録 #おうちごはん」などのハッシュタグも添えた。
コメント欄では「お料理の才能も盛りだくさんですね」「めっちゃ食べますね 私はもっと食べるけど」「どれも美味しそうです 餃子綺麗すぎます」「特に餃子の焼き加減はお見事です」「余り物の活用とか最高です！」などの声が寄せられている。
郡司アナは、1990年6月生まれ、慶應義塾大学卒業。2013年、日本テレビに入社。『情報ライブ ミヤネ屋』や、『スッキリ』のニュースコーナーなどを担当。22年9月には、日本初となるアナウンサーの声から生まれた女性向けファッションブランド『Audire』（アウディーレ）を立ち上げた。プライベートでは25年5月に結婚を発表し、同年12月に第1子の出産を報告していた。
【写真】「餃子の焼き加減はお見事です」郡司アナが披露した中華・洋食など種類さまざまな「#おうちごはん」
郡司アナは、「酢鶏」「あまりもので中華丼」「オムハヤシ」「餃子」「春キャベツカレー」「ごほうポタージュ」（※原文ママ）とそれぞれ写真付きでメニューを紹介。「#夜ごはん #日常の記録 #おうちごはん」などのハッシュタグも添えた。
コメント欄では「お料理の才能も盛りだくさんですね」「めっちゃ食べますね 私はもっと食べるけど」「どれも美味しそうです 餃子綺麗すぎます」「特に餃子の焼き加減はお見事です」「余り物の活用とか最高です！」などの声が寄せられている。