タレントの浜田翔子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を行う予定であることを明かした。

4月に第4子を出産した浜田。「結婚式まであと少しなのですが、、、まだ産後って感じの体型のままなので、、不安。。」と吐露。「1人目の時はスルスル落ちてたけど、、どんどん落ちないのも体力もないのも実感してます」とつづった。

「子ども達寝たあとに湯船に少し浸かったり おうちでできる二の腕背中トレーニングでもしていこうかなっ。。」と産後ダイエットについて記した。

「着用してるdressは @leja__official」「#プレ花嫁」「#4兄弟ママ」「#40歳」と添えた。

この投稿に、ファンからは「お言葉ですが、、顔面が最強に可愛すぎるので体型は全く目に入りません！」「今でも十分スタイル良いと思う！」「どんな翔子ちゃんも可愛いから結婚式楽しんでね」「本当に素敵な世界一可愛いママだと思う」などのコメントが集まっている。

浜田は2020年6月にユーチューバーのカブキンと結婚。21年12月28日に第1子男児、24年1月に第2子男児、昨年1月に第3子男子、今年4月に第4子男子の出産を発表した。