3児の父・照英、妻手作りの豪華な“運動会弁当”を披露 二段重にそうめん＆おかずぎっしり「美味しそう」「工夫されてる盛り合わせですね」

3児の父・照英、妻手作りの豪華な“運動会弁当”を披露 二段重にそうめん＆おかずぎっしり「美味しそう」「工夫されてる盛り合わせですね」