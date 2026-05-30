3児の父・照英、妻手作りの豪華な“運動会弁当”を披露 二段重にそうめん＆おかずぎっしり「美味しそう」「工夫されてる盛り合わせですね」
タレントの照英（52）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛娘の運動会であったことを報告し、妻手作りの豪華な“運動会弁当”を披露した。
【写真】「工夫されてる盛り合わせですね」二段重にそうめん＆おかずぎっしりの“運動会弁当”を披露した照英
照英は「おはようございます！本日は、子供の運動会です。妻が早朝より作ってくれた『愛情たっぷり手作り弁当』を持参し、愛娘には運動会を楽しんでもらいましょう！#運動会 #お弁当 #手作り弁当 #妻 #家族」とつづり、二段重に涼しげなそうめんと豪華なおかずがぎっしりと詰められた弁当箱の写真を披露した。
この投稿にファンからは「美味しそうなお弁当ですね！」「奥様お料理上手豪華ですね」「手際良い工夫されてる盛り合わせですね〜喉越し良きおそうめんちゅるちゅるもナイスですね〜」「美味しそうなお弁当ですね これならファイトが沸きますね」「保冷剤代りに冷凍みかんかな？奥様に感謝ですね」「奥様のお弁当さすが 帰ってから洗いやすい様に、下にラップを敷いてる」「なんて美味しそうなお弁当 娘さんの力になりますね」などの声が寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女、16年11月に次女が誕生した。
【写真】「工夫されてる盛り合わせですね」二段重にそうめん＆おかずぎっしりの“運動会弁当”を披露した照英
照英は「おはようございます！本日は、子供の運動会です。妻が早朝より作ってくれた『愛情たっぷり手作り弁当』を持参し、愛娘には運動会を楽しんでもらいましょう！#運動会 #お弁当 #手作り弁当 #妻 #家族」とつづり、二段重に涼しげなそうめんと豪華なおかずがぎっしりと詰められた弁当箱の写真を披露した。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女、16年11月に次女が誕生した。