アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐり「最終判断を下す」としていましたが、その後、締結に関する判断を先送りしたと報じられました。

ニューヨーク・タイムズは29日、アメリカとイランの停戦を60日間延長して核兵器開発問題を話し合うための覚書について、トランプ大統領が締結するかどうかの判断を先送りしたと報じました。

政府高官の話として伝えたもので、ホワイトハウスでこの日、およそ2時間の会議が開かれたものの、判断は下されなかったとしています。

ホワイトハウスの当局者はJNNの取材に対し、先送りについて否定しなかった上で、「トランプ氏はアメリカに有益であり、自身が設定した越えてはならない一線に合致した合意のみを結ぶつもりだ」としています。

これに先立ち、トランプ氏はイランとの覚書について「今から作戦指令室で会議を開き、最終判断を下す」とSNSで表明していました。

覚書をめぐっては、両国間で暫定的な合意が成立し、トランプ氏が締結するかを検討しているとアメリカ政府関係者が明らかにしています。