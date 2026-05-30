誰だって悩みはある…隣の芝生が青く見えても苦しい感情をぶつけないで！【まんが「変わってしまった友人」 特別編】
■【変わってしまった友人】のあらすじ
中学高校で同級生だった4人の女性。旅行の計画中、一人が否定的な言葉を重ねることをきっかけに、彼女たちの空気が変わっていく。それぞれが家庭や将来への不安を抱える中、すれ違いは積み重なりー…やがて友情は崩れてしまう。
自分の誤りに気付き、謝罪のメッセージを送るのだが、時はすでに遅く…。
中学高校で同級生だった4人の女性。旅行の計画中、一人が否定的な言葉を重ねることをきっかけに、彼女たちの空気が変わっていく。それぞれが家庭や将来への不安を抱える中、すれ違いは積み重なりー…やがて友情は崩れてしまう。
自分の誤りに気付き、謝罪のメッセージを送るのだが、時はすでに遅く…。
縁を切った友人から届いたメッセージ
ずっと仲良く付き合ってきた4人。結婚して子どもができて、それぞれの住む環境が異なっても続くと思っていたけれど…。
美咲の悩みを知らなかった3人は、変わってしまった友人と距離を置くことにしたのだけれど…。
誰でも人に言えない悩みはある！ それを顧みず嫉妬されても…
実は友人たちも、それぞれ夫のこと、子どものことで悩みを抱えていました。だけれども友人と会う時間はそれらを隠し、楽しい時間を過ごしたいと思っていたのです。
自分が苦しい環境だからといって、自分勝手な感情を巻き散らかし、さらに傷つける言葉まで投げ詰めた友人を許せる感情が起こらない友人たち。
学生時代からの友情は壊れてしまうのか…。もつれた糸の行方は…―。
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(ウーマンエキサイト編集部)