【GU】「着心地がとてもいい」初夏に活躍する半袖トップス3選《6月4日までお得》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年5月29日から6月4日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

その中から、初夏に活躍する1000円台の半袖トップスを3つ紹介します。

「カジュアルでも通勤でも重宝」

ドライワイドT（5分袖）

なめらかな表面と、さらっとした肌触りが特徴のTシャツです。ウエストと腰周りがすっきり見えるよう、サイドスリットが入っています。接触冷感機能付き、かつ汗をかいても素早く吸収・乾燥する吸汗速乾機能付きで、暑い季節に活躍します。

6月4日までの特別価格は790円。

ウォッシャブルニットT（5分袖）

適度なハリ感と厚みがあるニットTです。裾と袖口のリブはフラットな見え方の総針編みで、ニットらしい上品さを演出しています。毛玉になりにくいアンチピリング素材を使用、家庭の洗濯機でそのまま洗えるマシンウォッシャブル機能付きなのがうれしいポイントです。

SNSでは「洗濯もできて、生地の厚さもちょうどよくブラウンは透け感もないため重宝しています」「カジュアルでも通勤でも重宝」といった声が寄せられています。メンズ向けサイズでの展開ですが、女性にも好評です。

6月4日までの特別価格は1290円。

バブルスリーブブラウス（5分袖）

袖のバブルデザインが華やかなトップスです。さらりとなめらかな風合いで適度に厚みのある素材を使用しています。接触冷感機能付きです。

SNSでは、「二の腕が隠れるデザインが◎」「サラッとしていて着心地がとてもいいです」「キレイめでもカジュアルでもOK」といった声が寄せられています。

6月4日までの特別価格は1490円。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）