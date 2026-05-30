「自分史上最大の食費」道枝駿佑、忘年会での裏話を暴露！“超貴重未公開シーン”

なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。

5月30日（土）は、「初番組イベント舞台裏完全密着」を放送。

放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、4月25日（土）に放送された「休みになったらどこへ行く？」第4弾、道枝駿佑編の“超貴重未公開シーン”が配信される。

◆道枝駿佑の“未公開シーン”を独占配信！

「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――これまでに放送された大橋和也編＆大西流星編、そして長尾謙杜編では、なにわ男子メンバーたちのプライベートな素顔やグループへの想いが語られてきた。

4月25日（土）には、その第4弾となる道枝駿佑編を放送。自然体な道枝の休日に、多くのファンが歓喜の声を上げた。

TELASA（テラサ）では、5月30日の地上波放送終了後より、道枝駿佑編の“未公開シーン”を限定配信。地上波では放送されなかった貴重なシーンとともに、道枝の休日をたっぷり楽しめる内容となっている。

◆なにわ男子忘年会の裏話も！

突然宣告された「休日」に喜びを隠しきれない道枝。謎に満ちた道枝のプライベートを覗き見するべく、スタッフの質問で休日にやりたいことや、事務所内で仲の良いメンバーなどを挙げていく。

地上波放送ではタクシーで中目黒に向かっていたが、実は途中、表参道の洋服店に寄り道していたことが明らかに。

“未公開シーン”では、パリでのファッションショーでもお世話になっているアパレルブランドのショップを訪れ、気になっているジャケットを試着してみる道枝だったが…。

なかなか撮影の許可取りができず、苦労してたどり着いたランチ場所はテレビ朝日の社員食堂。

念願だったそばをすすりながら、なにわ男子メンバーでの忘年会の裏話を。

道枝の「自分史上最大の食費」となってしまった忘年会での出来事とは？

結局午後までテレビ朝日社屋内をウロウロした後、歩いて六本木の薬局へ。さらに、中目黒に移動してからも、散歩をしながら陶芸教室の予約時間まで思いつくままに街ブラを楽しんだ道枝。

ラストの陶芸教室では、初めての陶芸に熱中する姿や、完成品の公開も。今回も素顔満載の休日企画から目が離せない。