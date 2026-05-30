介護で誤嚥を予防するには？原因や注意点、日常でできる対策をわかりやすく解説

食事の介護を行ううえで、避けては通れないのが誤嚥です。食べ物を飲み込む力が低下し、食事中にむせてしまったり咳き込んでしまったりということがしばしば起こります。

誤嚥によるむせや咳き込みを繰り返すと食事に消極的になり、QOLの低下につながることもあるため、誤嚥を予防することは介護の大きなテーマです。

この記事では誤嚥はどのように起こるのか、介護で誤嚥を予防するために日常でどのような点に気をつければいいのかを解説していきます。

現在介護に取り組んでいる方やこれから介護に携わる方も、誤嚥について理解し予防するために目を通してもらえると幸いです。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護で誤嚥を予防するためのポイント

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

誤嚥を防ぐために日常生活で気をつけるべきことを教えてください

食事の姿勢や環境で注意すべきことはありますか？

誤嚥予防のための口腔ケアと生活習慣

誤嚥を防ぐためにまず気を付けるべきことは、食事に集中することです。テレビやスマートフォンを見ながらではなく、食事に集中できる状況を作ることが大切です。食事の介護を行う場合は、咀嚼中に話しかけることは避け、飲み込んだ後に話しかけるようにしましょう。また、食べるときにはゆっくり、少しずつよく噛むことを心がけましょう。よく噛むことで唾液が分泌され、消化管の動きも活性化されます。味覚も活性化するため、食事をより楽しめます。一口ずつゆっくり楽しみながら食事をすることが、誤嚥を防ぐことにつながるのです。食事の際は、椅子に深く腰かけるようにしましょう。足を床につけ、背筋を伸ばした姿勢で食事をするようにします。車椅子やベッド上で食事をする際は、なるべく上半身を起こし、クッションなどを使用して安定した姿勢になるように環境を整えましょう。また、首が後ろに反らないように枕などを使用し、軽く顎を引いた状態で食事をすると飲み込みやすくなります。食事を介助する場合は、目線が同じ高さになるよう座ってから行いましょう。目線が上がると顎が上がり、飲み込みにくくなります。安定して食事に集中できる環境づくりが誤嚥予防につながります。

誤嚥を防ぐために口腔ケアは有効ですか？

口腔ケアはどのように行うとよいですか？

日常生活で意識したいポイントがあれば教えてください

誤嚥が起こる原因と注意すべき症状

口腔ケアを行うことにより口腔内の乾燥を防ぎ、唾液の分泌や味覚の活性化を促すことで飲食物の飲み込みを円滑にすることが誤嚥防止につながります。また、口腔ケアにより口腔内を清潔に保つことで、誤嚥によって引き起こされる誤嚥性肺炎のリスクを低下させることができます。口腔内の残渣や繁殖した細菌が肺に入ることが誤嚥性肺炎の原因です。口腔ケアにより残渣を除去し、細菌の繁殖を抑えることができます。食後だけではなく、食前や就寝前にも口腔ケアを行うことが誤嚥性肺炎の予防につながります。自分自身で歯磨きができる場合は、積極的に歯磨きを勧めましょう。歯磨きが終わった後に、口腔内に磨き残しがないかを確認することも大切です。自分自身で歯磨きができない場合は、スポンジブラシによる口腔内の清拭を行いましょう。入れ歯やブリッジがある場合は、外して洗浄と除菌を行います。細菌の繁殖を抑えるために、入れ歯やブリッジを外した状態で口腔内の清拭も行いましょう。また、唾液の分泌を促す唾液腺マッサージも、有効な口腔ケアの一つです。主な唾液腺である耳下腺や舌下腺、顎下腺を優しくマッサージすることで唾液の分泌を促すことができます。誤嚥予防として日常生活に嚥下体操を取り入れることが効果的です。嚥下体操でよく用いられるのがパタカラ体操です。パタカラ体操は、「パ」「タ」「カ」「ラ」を繰り返し発声する体操であり、この4音を発声することで嚥下に関連する筋肉を強化することができます。一音ずつはっきりと大きな声で発声することが大切です。一緒にパタカラ体操を行うことは、コミュニケーションにもつながります。誤嚥防止のために行うのではなく、日常生活の一つとして取り入れてみましょう。

誤嚥とはどのような状態ですか？

誤嚥が起こる原因を教えてください

飲食物や唾液は、通常、食道を通って胃に入ります。さまざまな原因によってそれらをうまく飲み込めず、誤って気管に入ってしまう状態が誤嚥です。誤嚥が起こる原因にはさまざまなものがありますが、代表的なものをいくつか挙げていきます。

一口で大量の食物を摂取している

咀嚼回数が少なく食塊が大きい状態で飲み込んでいる

嚥下反射の遅れが起きている

嚥下に関連する筋力が低下している

食道に狭窄や閉塞が起きている

上記のように、食物の量や大きさ、加齢による嚥下障害が誤嚥の原因となることが多いです。介護をする際にはこれらの要因を避けることが誤嚥の予防につながります。とろみ食のように飲み込みやすい食事を作ることだけではなく、一口の食事量を小さくすることやしっかりと咀嚼することが誤嚥の予防につながります。

誤嚥の初期症状にはどのようなものがありますか？

誤嚥が見られた場合はどのように対応すればよいですか？

むせと誤嚥の違いを教えてください。

摂食嚥下障害とはどのような状態ですか？

誤嚥と誤嚥性肺炎の関係について教えてください

編集部まとめ

誤嚥の初期に出る症状として、むせや咳き込みがあります。これは異物から気道を守るための気道防御反射と呼ばれる現象です。窒息や肺炎を防ぐために、肺から空気を送り出して異物を気道から押し出そうとすることで、むせや咳き込みが生じます。食事中にむせや咳き込みが起こった場合は、誤嚥を疑い、注意深く観察する必要があります。食事中に軽いむせが生じた場合は、むせを繰り返さないか観察するようにしましょう。強いむせや激しい咳き込みが起こったときは、身体を前傾姿勢にして背中をさすります。このとき、咳を続けるよう声かけを行うことも大切です。咳が落ち着いたら深呼吸をしましょう。お茶や水などの水分は誤嚥を起こしやすいため、咳が落ち着いてからしばらくは飲まないように注意が必要です。苦しそうにしている場合や、窒息が疑われる場合にはすぐに救急車を呼びましょう。咽頭や喉頭が気道への異物侵入を検知すると、延髄が反応し、気道から異物を空気で押し出そうとします。この反応がむせです。むせの強さは異物がどこまで入り込んだかで変わります。喉頭に入った時点で反応できた場合であれば、咳払いなどの軽度の反応で対処できます。しかし気管まで入った場合は、より強い呼気が生じ、強いむせが生じるのです。一度で喀出できない場合は、むせや咳き込みを繰り返すこともあります。それに対し、誤嚥は飲食物や唾液が気管まで入り込んだ状態のことです。むせは、誤嚥を防ぐための防御反応なのです。摂食嚥下障害とは、口腔内に入った飲食物が咀嚼と嚥下を経て、胃に到達するまでの過程で障害が起きている状態です。摂食嚥下障害は器質的障害と機能的障害の2種類に分けられます。器質的障害は、喉頭がんや食道がんなどの疾患により、飲食物の通過に障害が起こっている状態です。機能的障害は、加齢や脳卒中後の後遺症などが原因で咀嚼や飲み込みの機能が低下し障害が起こっている状態です。摂食嚥下障害があると、窒息や誤嚥性肺炎のリスクが高くなるため、医療機関で障害の原因を調べることをおすすめします。誤嚥により気管内に入り込んだ飲食物や唾液が引き金となって起こる肺炎を誤嚥性肺炎といいます。誤嚥が起こるとすぐに誤嚥性肺炎が生じるわけではありませんが、抵抗力が下がっている場合や、誤嚥した飲食物や唾液に細菌が繁殖している場合は肺炎が生じやすいようです。また、誤嚥が生じてもむせや咳き込みが起こらない不顕性誤嚥の場合は、喀出ができないため誤嚥性肺炎が生じやすくなります。不顕性誤嚥は、睡眠中の唾液の誤嚥によるものが多いとされており、口腔ケアにより口腔内の細菌の繁殖を抑えることが効果的です。

食事の介護において、誤嚥を防ぐことは大きなテーマです。

誤嚥によるむせや咳き込みを繰り返すことで食事を楽しむことができなくなり、摂取量が減る場合もあるため、毎日の食事量や体重減少にも注意しましょう。

今回紹介した食事中の姿勢や食事への集中、よく噛んで楽しむことが誤嚥を防ぐために大切なことです。

誤嚥によるむせや咳き込みを繰り返す場合には、医療機関で摂食嚥下障害の原因となる疾患がないかを調べることをおすすめします。

参考文献

精神疾患患者に対するパタカラ体操の嚥下訓練としての効果

物を食べた時にむせる原因は？｜国立長寿医療研究センター

誤嚥｜日本気管食道科学会

摂食嚥下障害｜国立長寿医療研究センター