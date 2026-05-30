「落ちとるやないか！」「観たかったな」世界王者の“公式発表”にSNS反響！18歳超逸材に悲劇「１年前だったら想像できなかった」「クラブのデカさで選ばれるほど甘くない」
北中米ワールドカップで連覇を狙うアルゼンチン代表のメンバーが、現地５月28日に発表された。
６大会連続出場となる大黒柱のリオネル・メッシをはじめ、ラウタロ・マルティネス、フリアン・アルバレス、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マカリステルらが順当に選ばれたなか、レアル・マドリーのFWフランコ・マスタントゥオーノは落選となった。
昨夏にスペインの白い巨人に移籍した18歳は、シーズン序盤こそポテンシャルを発揮していたが、徐々にトーンダウン。シャビ・アロンソ監督解任後は出番も減っていただけに、メンバー入りは簡単ではないと見られていた。
それでも超逸材の落選への反響は小さくなく、SNS上では様々な声があがった。
「落ちとるやないか！」
「観たかったな」
「落選しちゃったか」
「１年ぐらい前だったらここにマスタントゥオーノが入らない未来を想像できなかったな」
「正直マドリー来てなかったらワールドカップ行けてただろうな。可哀想にまぁ自分で選んだ道なわけだけども」
「彼はマドリーに残るという間違った選択をした」
「もうクラブのデカさで代表選ばれるほど甘くないよ」
「何も提供しないプレーヤーは、除外した方がいい」
「マドリーで良くなかったし仕方ないか」
とはいえ、まだ18歳。この悔しさを晴らす時間は十分にある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アルゼンチン代表のW杯メンバー26人
６大会連続出場となる大黒柱のリオネル・メッシをはじめ、ラウタロ・マルティネス、フリアン・アルバレス、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マカリステルらが順当に選ばれたなか、レアル・マドリーのFWフランコ・マスタントゥオーノは落選となった。
昨夏にスペインの白い巨人に移籍した18歳は、シーズン序盤こそポテンシャルを発揮していたが、徐々にトーンダウン。シャビ・アロンソ監督解任後は出番も減っていただけに、メンバー入りは簡単ではないと見られていた。
それでも超逸材の落選への反響は小さくなく、SNS上では様々な声があがった。
「観たかったな」
「落選しちゃったか」
「１年ぐらい前だったらここにマスタントゥオーノが入らない未来を想像できなかったな」
「正直マドリー来てなかったらワールドカップ行けてただろうな。可哀想にまぁ自分で選んだ道なわけだけども」
「彼はマドリーに残るという間違った選択をした」
「もうクラブのデカさで代表選ばれるほど甘くないよ」
「何も提供しないプレーヤーは、除外した方がいい」
「マドリーで良くなかったし仕方ないか」
とはいえ、まだ18歳。この悔しさを晴らす時間は十分にある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アルゼンチン代表のW杯メンバー26人