連覇を狙うアルゼンチン代表はV戦士を多く招集した。(C)Getty Images

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　北中米ワールドカップで連覇を狙うアルゼンチン代表のメンバーが、現地５月28日に発表された。

　６大会連続出場となる大黒柱のリオネル・メッシをはじめ、ラウタロ・マルティネス、フリアン・アルバレス、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マカリステルらが順当に選ばれたなか、レアル・マドリーのFWフランコ・マスタントゥオーノは落選となった。

　昨夏にスペインの白い巨人に移籍した18歳は、シーズン序盤こそポテンシャルを発揮していたが、徐々にトーンダウン。シャビ・アロンソ監督解任後は出番も減っていただけに、メンバー入りは簡単ではないと見られていた。
 
　それでも超逸材の落選への反響は小さくなく、SNS上では様々な声があがった。

「落ちとるやないか！」
「観たかったな」
「落選しちゃったか」
「１年ぐらい前だったらここにマスタントゥオーノが入らない未来を想像できなかったな」
「正直マドリー来てなかったらワールドカップ行けてただろうな。可哀想にまぁ自分で選んだ道なわけだけども」
「彼はマドリーに残るという間違った選択をした」
「もうクラブのデカさで代表選ばれるほど甘くないよ」
「何も提供しないプレーヤーは、除外した方がいい」
「マドリーで良くなかったし仕方ないか」

　とはいえ、まだ18歳。この悔しさを晴らす時間は十分にある。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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