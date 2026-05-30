令和の“なりたい顔”代表アイドル「きゅるして」のかわいいが詰まったフォトブックが発売。その見どころや活動5周年の思い出を深掘り

令和の“なりたい顔”代表アイドル「きゅるして」のかわいいが詰まったフォトブックが発売。その見どころや活動5周年の思い出を深掘り