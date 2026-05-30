毎日の洗浄が劇的に楽になる。全パーツ食洗機対応の【サーモス】真空断熱ボトルがAmazonで販売中！
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大容量でも驚きの軽さを実現。機能美を追求した【サーモス】のステンレス製マグがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
魔法びんのパイオニアが贈る、大容量1.0Lの真空断熱ケータイマグ。全パーツが食洗機に対応しており、日々のメンテナンスが驚くほど簡単だ。軽量設計で持ち運びやすく、スポーツ飲料にも対応。高い保温・保冷力で、一年中いつでも最適な温度のドリンクを楽しめる、ライフスタイルに寄り添う一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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すべてのパーツが食洗機に対応しているため、面倒な手洗いから解放される。忙しい毎日でも清潔さを保ちやすく、衛生的に使い続けられるのが大きな魅力だ。
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新構造の飲み口を採用し、唇にフィットする形状を実現した。さらにフタと飲み口の設計を見直すことで、よりスムーズで快適な飲み心地を体感できる。
真空断熱構造により、高い保温・保冷力を長時間キープする。スポーツ飲料にも対応しているため、運動時の水分補給から日常のオフィス使いまで幅広く活躍する。
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1.0Lの大容量サイズでありながら、重量は約340gと軽量に設計されている。持ち運びの負担を軽減し、外出先でもたっぷり水分を補給できる実用的な一本だ。
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