なにわ男子・道枝駿佑の“休日”に密着 表参道で試着、ランチ場所はテレ朝の社員食堂…「自分史上最大の食費」も明かす
■『なにわ男子の逆転男子』TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツ未公開シーンが解禁
7人組グループ・なにわ男子出演するテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）30日の地上波放送では、『初番組イベント舞台裏完全密着』をオンエア。さらに放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、4月25日に放送された【休みになったらどこへ行く？】第４弾、道枝駿佑編の「超貴重未公開シーン」を届ける。
【写真】表参道でショッピングを楽しむ道枝駿佑
「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――これまでに放送された大橋和也編＆大西流星編、そして長尾謙杜編では、なにわ男子メンバーたちのプライベートな素顔やグループへの想いが語られ、大きな反響を呼んできた。第4弾となる道枝駿佑編でも自然体な道枝の休日に、多くのファンが歓喜の声を上がった。
今回はそんな道枝駿佑編の《未公開シーン》を限定配信。地上波放送ではオンエアされなかった貴重なシーンとともに、道枝の休日をたっぷり楽しむことができる。
突然宣告された「休日」に喜びを隠しきれない道枝。謎に満ちた道枝のプライベートを覗き見するべく、スタッフの質問で休日にやりたいことや、事務所内で仲の良いメンバーなどを挙げていく。
地上波放送ではタクシーで中目黒に向かっていたものの、実は途中、表参道の洋服店に寄り道していたことが明らかに。「未公開シーン」では、パリでのファッションショーでもお世話になっているアパレルブランドのショップを訪れ、気になっているジャケットを試着してみる道枝だったが…。
なかなか撮影の許可取りができず、苦労してたどり着いたランチ場所はなんとテレビ朝日の社員食堂。念願だったそばをすすりながら、なにわ男子メンバーでの忘年会の裏話を…。道枝の「自分史上最大の食費」となってしまった忘年会での出来事とは。
結局午後までテレビ朝日社屋内をウロウロした後、歩いて六本木の薬局へ。さらに、中目黒に移動してからも、散歩をしながら陶芸教室の予約時間まで思いつくままに街ブラを楽しんだ道枝――ラストの陶芸教室では、初めての陶芸に熱中する姿や、完成品の公開も。今回も素顔満載の休日企画となっている。
7人組グループ・なにわ男子出演するテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）30日の地上波放送では、『初番組イベント舞台裏完全密着』をオンエア。さらに放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、4月25日に放送された【休みになったらどこへ行く？】第４弾、道枝駿佑編の「超貴重未公開シーン」を届ける。
「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――これまでに放送された大橋和也編＆大西流星編、そして長尾謙杜編では、なにわ男子メンバーたちのプライベートな素顔やグループへの想いが語られ、大きな反響を呼んできた。第4弾となる道枝駿佑編でも自然体な道枝の休日に、多くのファンが歓喜の声を上がった。
今回はそんな道枝駿佑編の《未公開シーン》を限定配信。地上波放送ではオンエアされなかった貴重なシーンとともに、道枝の休日をたっぷり楽しむことができる。
突然宣告された「休日」に喜びを隠しきれない道枝。謎に満ちた道枝のプライベートを覗き見するべく、スタッフの質問で休日にやりたいことや、事務所内で仲の良いメンバーなどを挙げていく。
地上波放送ではタクシーで中目黒に向かっていたものの、実は途中、表参道の洋服店に寄り道していたことが明らかに。「未公開シーン」では、パリでのファッションショーでもお世話になっているアパレルブランドのショップを訪れ、気になっているジャケットを試着してみる道枝だったが…。
なかなか撮影の許可取りができず、苦労してたどり着いたランチ場所はなんとテレビ朝日の社員食堂。念願だったそばをすすりながら、なにわ男子メンバーでの忘年会の裏話を…。道枝の「自分史上最大の食費」となってしまった忘年会での出来事とは。
結局午後までテレビ朝日社屋内をウロウロした後、歩いて六本木の薬局へ。さらに、中目黒に移動してからも、散歩をしながら陶芸教室の予約時間まで思いつくままに街ブラを楽しんだ道枝――ラストの陶芸教室では、初めての陶芸に熱中する姿や、完成品の公開も。今回も素顔満載の休日企画となっている。