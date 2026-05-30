伊織もえ、美バスト全開で魅了 “レトロおしゃれ”コーデに挑戦
コスプレイヤーの伊織もえが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』の表紙を飾った。
【写真】美バストも！“レトロおしゃれ”コーデに挑戦した伊織もえ
伊織がこれまでに飾った雑誌の表紙は、150冊超。今回はサイケなバーなどを舞台に、60sを感じるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦した。一輪の大きな花をバックに、レオタードスイムで佇むオシャンティーかつイケイケカットを劇撮。大きく胸元が開きバストの谷間を披露したピンク水着カットや、薄地でレトロさを感じさせるボーダー柄の衣装で、清楚感も見せつけながら被写体としての実力をいかんなく発揮していく。
同誌には、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAも登場している。
【写真】美バストも！“レトロおしゃれ”コーデに挑戦した伊織もえ
伊織がこれまでに飾った雑誌の表紙は、150冊超。今回はサイケなバーなどを舞台に、60sを感じるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦した。一輪の大きな花をバックに、レオタードスイムで佇むオシャンティーかつイケイケカットを劇撮。大きく胸元が開きバストの谷間を披露したピンク水着カットや、薄地でレトロさを感じさせるボーダー柄の衣装で、清楚感も見せつけながら被写体としての実力をいかんなく発揮していく。
同誌には、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAも登場している。