俳優の三宅亮輔（30）とツインズユニット「AMIAYA」のAYA（37）が30日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚を発表した。

三宅とAYAはそれぞれウェディングフォトと直筆の文書を公開。三宅は達筆な字で「葵薫る爽やかな季節となりました。皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」と書き出し、「さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさんと結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と発表した。

「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました。愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに穏やかな日々を重ねてまいります。いくつ年をとってもまた同じだけ笑い合えるように」とつづった。

「結びに、関係者各位、友人、そして、いつも応援してくださる皆様、今後とも変わらぬお力添えを、もしよろしければ！！より一層のあたたかなご支援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。「向暑の折、くれぐれもお身体ご自愛くださいませ」と結んだ。

AYAは「どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています」と喜びいっぱい。「彼と過ごす時間の中で、ありのままの自分でいることができ、そんな自分自身のことを以前より少し好きになれている気がします。人生を共に育むことは、相手を理解し受け入れるだけでなく、自分自身とも深く向き合い、共に愛することでもあるのだと、日々学ばせていただいております。この贈り物のようなご縁に恵まれたこと、そして、これまで私の人生を愛と優しさで支えてくださった皆さまに、こうして嬉しいご報告ができることを、心から幸せに思います」とつづった。

「未熟な二人ではございますが、この尊い日々を慈しみ、私たちらしい時間を丁寧に紡いでいけたらと思っております。今後とも変わらぬ温かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」とした。

三宅は2015年に「MEN'S NON-NO」のオーディションに応募し、専属モデルに。日本テレビドラマ「白衣の戦士！」（19年）、映画「TOKYO MER 〜走る緊急救命室〜」（23年）などに出演。実家である京都の老舗漬物屋「京つけもの新町三宅」の四代目の顔も持つ。

AYAは双子の妹であるAMIと「AMIAYA」として活動している。独創的な着こなしとヘアメイクで人気に。モデル、DJ、アパレルブランド「jouetie」のクリエイティブディレクターとして幅広く活躍している。