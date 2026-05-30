今回紹介するのは、Instagramに投稿された茶トラ猫ちゃんの何気ない日常の様子。投稿には作業机の上をゆっくり歩き回る猫ちゃんの姿が。パソコンやマウスが並ぶ机の上で、そばにいる飼い主さんのことを気にしているような、気にしていないような…。猫と暮らす人なら思わず頬がゆるんでしまう光景が映っていました。投稿は1.7万再生され、たくさんの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：作業中、机の上に『茶トラ猫』がやってきた結果…かまってちゃんすぎる『微笑ましい光景』】

作業机にやってきたふらんちゃん

今回、Instagramに投稿したのは「pinofranc」さん。登場したのは、猫のふらんちゃんです。

ふらんちゃんは、ふわふわとした茶トラ柄が印象的な猫ちゃん。甘えん坊な猫ちゃんで、家族として大切に育てられたことがうかがえます。

投稿には、モニターやパソコン、マウス、ペンが置かれた机と作業中の飼い主さんの姿が。忙しそうでしたが、ふらんちゃんはそんなことはお構いなし。机の上にどっしりと体を乗せ、飼い主さんのそばをのんびりと移動していたみたいです。

ひたすらうろうろする、ふらんちゃん

ふらんちゃんは、作業中の飼い主さんの前をウロウロ。マイペースな様子で机の上を徘徊していたみたいです。

投稿に「#ネコハラ」というタグがあるとおり、なかなかの作業妨害。撫でてほしそうに頭を差し出されるとなでなでせざるを得ません。とはいえ、こうしたネコハラは猫好きにとってはある意味ご褒美。作業の手が止まってしまっても仕方がないほど可愛い行為です。

ふらんちゃんの可愛さにメロメロになった方が続出

作業している飼い主さんの前をウロウロして甘えん坊だったふらんちゃん。その様子を目にしたインスタ民たちからは「かまってちゃん」「お仕事になりませんねぇ」「かわいい日常」などのコメントが寄せられていました。机の上をのんびり歩くふらんちゃんの姿からは、穏やかで幸せな時間が伝わってきますね。

悲しいことに、ふらんちゃんは、現在は虹の橋へと旅立ってしまったとのこと。今回の投稿は、ふらんちゃんと過ごした大事な思い出のひとつでした。ふらんちゃんが天国でも幸せに過ごせているよう、ご冥福をお祈り申し上げます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pinofranc」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。