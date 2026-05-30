「とりあえずいつものボブでいいか」→ ちょっと待った！【40・50代】が試したい「こなれボブ」

ついいつも同じボブヘアをオーダーしてしまう。そんな大人女性は、この機会に鮮度UPを図ってみて！ レイヤーカットやハイライトなど少しの工夫を取り入れるだけで、印象をガラっと変えられるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれた雰囲気を纏える「こなれボブ」を紹介します。

ニュアンスウェーブのミニボブ

ふんわりとしたクセを活かしたようなニュアンスウェーブが魅力的な、コンパクトなシルエットのミニボブです。くびれを作りサイドの髪を耳に掛けることで、顔まわりをすっきりと見せています。外ハネによってヘルシーな雰囲気も。作り込みすぎない自然な髪の動きが、毎日の装いに大人らしいこなれ感を添えてくれそうです。

艶やかなナチュラルブラウンボブ

毛先を内側へ丁寧におさめて、まとまり良く仕上げた艶やかなショートボブです。ナチュラルなブラウンをベースカラーに選び、根元を中心に細めのハイライトを入れることで、伸びてきた白髪を自然にぼかす効果も期待できます。美しい艶とハイライトのコントラストが、髪全体に豊かな立体感を与えてくれるかも。

切りっぱなしのレイヤーボブ

ベースの毛先に厚みを残して切り揃え、表面にはレイヤーを入れたスタイルです。トップの毛束を軽やかに動かすことで、かっちりとしたフォルムの中に今っぽい抜け感をプラス。ベースの重さと柔らかな動きが交わることで、カジュアルにもフォーマルにも寄り過ぎない、丁度いいバランスに仕上がっています。

プレイングカラーの外ハネボブ

ストレートタッチの外ハネボブです。根元を黒く残し、毛先へ向かって明るめのグレージュへと変化させるプレイングカラーを採用することで、髪が伸びても目立ちにくいよう工夫されています。シンプルなワンレングスでありながら、プレイングカラーによって豊かな奥行きが生まれるのも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@lby_itbs様、@tidi_yuki様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。