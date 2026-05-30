SNSで310万回以上表示され4.4万「いいね」を獲得しているのは、猫ちゃんが撮らせてくれた奇跡の1枚。SNS民たちはすぐさま反応し、「優秀なゴールキーパーじゃん」「野球の審判候補ニャン」「相撲の行司さんみたい」「おひけぇなすって」と、猫ちゃんの体勢がさまざまなポーズに見えるとコメントを送り合っています。

【写真：『おもちゃで遊ぶ三毛猫』を撮影したら…まるで土俵入りのような『奇跡の瞬間』】

どんな体勢？

X（旧Twitter）アカウント「ソラネコさんち」に投稿されたのは、話題の『#もう一度撮れと言われても撮れない写真』にぴったりな1枚。写っていたのは、三毛猫の「ちーたん」。動きの大きい、やんちゃな子だそうです。

そのときのちーたんは、後ろ足だけで立ち、やや前かがみの立ち姿だったといいます。さらに右手を外に向け、重心もほんのり右側に寄っていたとのこと。大相撲の土俵入りの型のひとつ「雲竜型」のポーズそのものだったそうです。

おもちゃで遊んでいたときの1枚

「はっけよい、のこった、のこった」 と掛け声を発している相撲の行司のようにも見え、また野球のミットを構えたキャッチャーのようにも見え…。とにかく「猫らしかぬ体勢」だったことには違いなく、飼い主さんはこれこそ『#もう一度撮れと言われても撮れない写真』だと確信したそうです。

さまざまなポーズに見えるちーたんですが、実はただいつものようにおもちゃで遊んでいたときの1枚なのだとか。ちーたんはとてもやんちゃな子で、いつもアクティブにピョンピョン跳びはねているのだそうです。

弟猫くんも

ちーたんの弟猫くんも華麗なジャンプを披露することがあるとのこと。からだをひねって軽やかに跳び、飼い主さんを見下ろす貴重な1枚もあるそうです。

ちーたんも弟猫くんもとにかくアクティブで、スーパーヒーローのように跳び上がっているワンシーンや、二足歩行で踊っているようなシーン、跳び箱を跳んでいるようなシーンもあるそう。とても元気で丈夫な猫ちゃんたちなのですね！

投稿には、「じわじわきますねこれｗｗ」「おなかいたいwww」と、笑いが止まらなくなってしまったSNS民たちからのコメントも集まっていました。

Xアカウント「ソラネコさんち」には、ちーたんたちニャンズのアクティブでほっこりする日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ソラネコさんち」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。