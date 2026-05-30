80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんが死去したことが分かった。83歳だった。

同作の主題歌「ヒーロー」を担当した歌手の麻倉未稀は自身のSNSを更新し、「山口先生の訃報のニュースに、なんとも言えない悲しみにおります。何度かご夫妻にお会いしており、随分とご無沙汰していますので、アルバムがリリースされたらお持ちしようと思っていた矢先のニュースに、この何年かは何度も京都には足を運んでいたのに、ご連絡もせずにいたことを悔やんでおります」と投稿。

「優しくて熱く人間的に素晴らしく、奥様とのいかたが素敵で密かに学んでおりました。ご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

84年に放送された「スクール☆ウォーズ 〜泣き虫先生の7年戦争〜」は、高校ラグビー界において全く無名の高校が、わずか7年で全国優勝を成し遂げたシンデレラストーリー。山下演じる“泣き虫先生”滝沢賢治の7年間の熱い戦いを描き、日本のラグビー人気に拍車を掛けた。

◇山口 良治（やまぐち・よしはる）1943年（昭18）2月15日、福井県生まれ。中学まで野球少年。若狭農林高（現若狭東）でラグビーを始める。日体大。日本代表13キャップ。1971年の3―6で敗れたイングランド戦に出場。名キッカー兼フランカーとしてならした。岐阜県での教員、京都市教育委員会勤務を経て74年に伏見工に体育教師として赴任。ラグビー界で無名だった同校を全国の強豪に押し上げ、監督として2回、総監督として2回の日本一に導いた。