◇ナ・リーグ ドジャース−フィリーズ（2026年5月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れた。

初回の第1打席は相手先発・ウィーラーに直球で追い込まれると、最後は1ボール2ストライクからの5球目、外角に沈むカーブで空振り三振に打ち取られた。

それでも2死から3番・フリーマンが2戦連発となる先制ソロ。ウィーラーの初球、真ん中付近の直球を左翼スタンドに運んだ。

さらに2回はマンシーがチームトップタイとなる13号ソロ。22日（同23日）のブルワーズ戦で右手に死球を受け、数試合欠場が続いたが、27日（同28日）のロッキーズ戦でスタメン復帰。この日は豪快なアーチで不安を払拭した。

大谷は投打同時出場した27日（同28日）のロッキーズ戦は初回に相手先発・菅野智之から9号先頭打者アーチを放ち、登板2試合続けて本塁打をマークし投手・大谷を自ら援護。投げても6回1失点で5勝目を挙げた。前日28日（同29日）は試合がなかった。