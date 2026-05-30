昔は狩猟犬として活躍していたわんちゃん。引退して新しい家族と暮らしていたわんちゃんに、新たな出会いが訪れた時の光景が63万再生を超える反響を呼んでいます。

新しく家族となった赤ちゃんとわんちゃんの日々の光景には、「なんて健気な子」「こうやって絆が結ばれてくんだなと思うと泣けてきた」とたくさんのコメントが寄せられることに。ふたりの絆が感動を呼んでいます。

【動画：初めて赤ちゃんに近づいた『元猟犬』→『大丈夫かな』と心配していたら…愛を感じる『尊い成長記録』】

新しい家族ができた元狩猟犬のりゅうさん

初めて赤ちゃんと出会ったわんちゃんの光景が、YouTubeチャンネルの『元猟犬りゅうちゃんねる』にて投稿されました。

その日、りゅうさんに運命の出来事が訪れることになったそう。それは…飼い主さんの息子くんとの出会い！息子くんと初めて顔合わせをすることになったりゅうさんは、心なしか少し緊張したような面持ちだったといいます。

はたしてふたりは仲良くなれるのか…不安が頭をよぎってしまいますが、そんな心配は全くいらなかったご様子。息子くんと暮らすようになったりゅうさんは、息子くんをあやしてくれたり、驚かないようにとそっと触れあってくれたそう。

少しずつ絆を深めていくふたり

息子くんがお家に来てからのりゅうさんは、とても頼もしい姿を見せてくれたそう。息子くんを傷つけないようにと、柔らかい肌の部分には歯を近づけないように気を配ってくれたり、気分がいい時には息子くんに存分に体を撫でさせてあげたり。

そんな優しいりゅうさんのことを、息子くんも大好きになってくれたといいます。

今ではすっかり優しいお兄ちゃんの顔になったりゅうさん

そうして一緒に育っていったりゅうさんと息子くん。今ではすっかり仲良し兄弟になったそう。飼い主さんとは少し離れて座っていたい時でも、息子くんならそばに来ても許してくれるのだとか。

その光景は、まさに弟思いの優しいお兄ちゃん。息子くんが家族になったことで、ますます強さと優しさがあふれ出すりゅうさんなのでした。

りゅうさんと息子くんの出会いの光景には、「りゅうさんの初めましての時の顔と今の顔が全然違う」「守るべき存在なんだって、ちゃんと理解してるね」「飼い主さんが優しいから、こういう性格になったんだろうなぁ」と、感動の声が続々と寄せられることに。

YouTubeチャンネル『元猟犬りゅうちゃんねる』では、そんな愛情いっぱいな元狩猟犬りゅうさんと家族たちの日常風景が投稿されていますよ。

りゅうさん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。