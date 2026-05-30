MLB公式が現時点でのサイ・ヤング賞を模擬投票、大谷翔平は4位　トップは連続無失点を続けるフィリーズ左腕

大谷は驚異の防御率0.82を記録している(C)Getty Images

MLB公式サイトは現地時間5月27日、現時点でのサイ・ヤング賞の模擬投票結果を公表した。これは同サイトの36人の専門家たちが、25日までの成績を基に投票したもの。1位が5ポイント、2位が4ポイントで、以下順位が下がるごとに1ポイントずつ下がり5位まで投票した。

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ナショナル・リーグは好投手がそろい、例年以上の激戦となっている。ドジャースの大谷翔平は27日のロッキーズ戦に先発して、6回を無安打1失点、7奪三振5四死球という内容で5勝目を挙げた。防御率は0.82と、0点台を依然としてキープしている。

この前回登板の結果は反映される前の投票だが、大谷には1位票が3票入り、4位にランクインした。「オオタニが野球界のバケットリスト（死ぬまでにやりたいことリスト）でチェックを入れ損ねている項目が一つある。それがサイ・ヤング賞の獲得だ」と指摘。「ボールが飛ぶようになった1920年以降において、先発投手の開幕8登板目までの防御率としては史上6番目の低さとなっている」とこれまで以上の安定感を強調した。

大谷らを押さえてトップに選ばれたのは、フィリーズのクリストファー・サンチェス。17票もの1位票を集めた。昨年のサイ・ヤング賞の投票では、受賞したパイレーツのポール・スキーンズに次ぐ2位だった左腕。こちらも模擬投票後のマウンドとなったが、27日にパドレス戦に先発し、連続イニング無失点を「44回2／3」に伸ばした。1911年のグローバー・アレクサンダーの41イニング連続無失点の球団記録を、115年ぶりに更新した。

「今年はタイトル獲得に向けた序盤の本命として浮上した」と紹介。大谷は規定投球回に到達していないため、サンチェスが両リーグトップの防御率1.47を誇り、6勝2敗。開幕直後につまずいていたチームも復調して本来の力を発揮するようになり、これからも数字を伸ばしていく気配だ。