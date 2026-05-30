愛知県名古屋市で29日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡し、運転手の男（85）が逮捕されました。マイクロバスは現場近くの通過に、何らかの原因でいつもより時間がかかっていたとみられることがわかりました。

ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、酒井照也容疑者です。警察によりますと、酒井容疑者は29日午後5時半すぎ、名古屋市南区で、スイミングスクールのマイクロバスで横断歩道を渡っていた男女2人をはねたにもかかわらず、そのまま逃走した疑いがもたれています。

はねられたのは、いずれも名古屋市に住む大石有記さん（36）と田中新さん（35）で、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。

酒井容疑者を知る人

「ほんとに考えれん、どうしたんだろと思って。具合悪いようなことも聞いてなかった」

「いい人ですよ、真面目で」

一方、スイミングスクールの事業部長によりますと、バスのGPSを確認したところ、現場近くを通過するのにいつもより時間がかかっていた記録が残っていたということです。

調べに対し、酒井容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。