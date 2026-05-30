テニスの「全仏オープン」は5月29日（日本時間30日）、男子シングルス3回戦が行われ、世界ランク4位のノバク・ジョコビッチが登場した。同30位の19歳、ジョアン・フォンセカを相手に、6-4、6-4、3-6、5-7、5-7というフルセットの大逆転負けを喫し、まさかの3回戦敗退。新星のキレのあるプレーの前に、絶対王者が思わず『マジかよ…』といった表情でため息をつく衝撃の結末となった。

【映像】ジョコビッチが屈した19歳のキレッキレプレー（実際の映像）

試合前半は、男女通じて歴代単独トップとなる25度目のグランドスラム制覇を狙う39歳のレジェンドが、完全にゲームを支配していた。第1セットは開始早々の第1ゲームで鮮やかにブレークを奪取し、精度の高いリターンで終始圧倒。終盤に少しもつれたものの、きっちりと先取する。続く第2セットも、勢いのある若手の強打を巧みなドロップショットでいなしながら優位に立ち、付け入る隙を与えずに勝利へ王手をかけた。

しかし、同大会2年連続の出場となる19歳のフォンセカもただでは終わらない。第3セット、ジョコビッチのダブルフォルト絡みでリードを奪うと、恐れを知らぬ強気なストロークで一気に流れを引き寄せ、そのまま第3、第4セットを連取。そんな中で観客の目を釘付けにしたのは、ジョコビッチが見せた絶望の表情だった。ライン際を突く王者の絶妙なショットに対し、19歳が完璧な身のこなしで切り返した瞬間、ジョコビッチはたまらず深いため息。まるで『マジかよ…』とお手上げ状態といった顔を見せたのだ。一進一退の攻防が続いた最終セットも、終盤の第11ゲームでドロップショットを決められて万事休す。4時間53分にもおよぶ大激戦の果てに、ついにコートへ沈んだ。

過去に3度の優勝（2016年、2021年、2023年）を誇り、実に22年連続でパリの赤土を踏んできた鉄人にとって、全仏でのベスト16入りを逃すのは2009年以来、実に17年ぶりの“大事件”だ。最初の2セットを連取してからのよもやの失速。躍動する19歳の若武者のキレッキレなプレーに屈し、コート上で見せた諦めとも取れる表情は、テニス界における激しい世代交代の波を痛感させるには十分すぎるワンシーンだった。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）