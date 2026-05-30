タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が３０日に放送され、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏と妻で元女優の里紗さんが出演した。

この日は「出張ミキティダイニング！」と題して石原氏の地元、神奈川・葉山に藤本らが出向いた。オープニングは海岸。そこで庄司が「（石原）良純さんが出てくれた回にインスタグラムで『良純さんが出演します』みたいな告知をだしたんですよ。そうしたら『今度遊びに行かせてください』って伸晃さんがメッセージくれた」と紹介した。

しかし庄司は「そんなはずないと思って。なりすましだなと思ってたのよ」。これに伸晃氏は「結構いろんなところに送ってるんですよ。そうしたらこの間、パンサーの向井（慧）さんも『なりすましかと思った』と言ってたけど、（ラジオに）呼んでくれて『あ、本物来た！』って」と明かした。

この様子を見ていた里紗さんは「もうすっかりノリが良くなっちゃっていて…解放！」と大笑いしていた。