◆米大リーグ カージナルス６―５カブス（２９日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

カブスの今永昇太投手（３２）が、敵地のカージナルス戦で３連敗脱出をかけてマウンドに上がったものの、５回１／３を投げ３本塁打含む５安打５失点で４連敗となって６敗目を喫した。防御率は４・３７。

この日の相手カージナルス戦は過去４度登板し２勝１敗、防御率２・８４と好投を見せていた。ところが、３点リードの初回、死球と四球で１死一、二塁のピンチを招き、この日今季初昇格のベラスケスに初球を左翼スタンドに運ばれ同点。２、３回は無失点に抑えるも４回に８番サジェシに、５回には２番ヘレラにともにスプリットを左翼席に叩き込まれた。

今永はシーズン最初の８試合には４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが、１３日ブレーブス戦で７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く２試合に８失点、７失点と大量失点。

この日で５試合連続の被本塁打となり、計１０本を浴びた。昨季はリーグ２位の３１本を浴びたが、今季も１３被弾となっている。

試合後、テレビのインタビューで今永は「（初回）コントロールを乱したピンチに本塁打だけは何とかしたかった。（連敗は）相手に自分が分析され、それを実行されている」と話していた。