「鼻は手術？天然？」“陸上界のカリナ”、整形疑惑に自ら回答　Netflix『脱出おひとり島』にも出演

整形疑惑も浮上した“陸上界のカリナ”が、自ら疑惑について言及した。

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島5』に出演したキム・ミンジが、自身の美容管理法を明かした。

【写真】キム・ミンジ、食い込み“ぴっちり”ウェア

5月28日、キム・ミンジのYouTubeチャンネルには、「整形なしで顔の形をきれいにする方法？施術のおすすめ・おすすめしない管理法を総まとめ」と題した動画が公開された。

この日、キム・ミンジは「数日前にストーリーで美容管理について質問を募集したところ、本当にたくさんの反応をいただきました。だから今日はすべて正直にお話しします」と切り出した。

続けて、「以前もお話ししましたが、私は本当に整形手術を一度も受けたことがありません。施術やケアだけでも十分きれいになれるということを、今日はお伝えしたいです」と語った。

（画像＝キム・ミンジYouTubeチャンネル）キム・ミンジ

キム・ミンジは「歯列矯正は2回やりました。合わせると約4年間です。高校生の時に一度やったのですが、大学に入ってもあまり効果を感じられませんでした」と振り返った。さらに、「ある年下の男性から『お姉さんは歯列矯正したらもっときれいになりそう』と言われたんです。でも私はすでに矯正していたので、その言葉に大きなショックを受けました。それで翌週には矯正専門の歯科を訪れ、さらに1年ほど矯正しました」と明かした。

また、「歯は全部で8本抜きました。親知らず4本と前歯2本を含めて計8本です。十分なスペースができたことで、フェイスラインがすっきりしたのではないかと思います」と説明した。

その後、ラミネート治療（ゼロネイト）を受けた理由について、「昔の映像を見ると歯がかなり前に出ていたんです。笑う時も口元を隠していましたし、広告撮影の際にはクライアントから『あまり笑わないでほしい』と言われたこともありました」と打ち明けた。

さらに、「ラミネートは硬いものを食べると割れると言われましたが、一度も割れたことはありません。野球ボールやサッカーボールが当たったこともありますが問題ありませんでした。本当に満足しています」と語った。

（画像＝キム・ミンジYouTubeチャンネル）キム・ミンジ

また、おすすめの施術については、「1つ選ぶなら顎のフィラーです。私は2年に1回くらいのペースで受けています。額のフィラーは一度受けただけで、その後はやっていません」と説明した。続けて、「鼻のフィラーについては、もともと鼻は高かったのですが、鼻筋の出っ張りが目立ち、デコボコしていたので施術を受けました。注入量は1ccだけです」と明かした。

さらに、「『脱出おひとり島5』に出演していた頃、自分の顔が本当に気に入りませんでした。顔がデコボコしていて、むくみもありました。出演前にもっときれいになりたいと思い、病院選びを間違えてしまったんです。満足できない状態で番組に参加しました。元に戻すのも大変でしたし、病院選びは本当に重要だと思います」と語った。

そして、「鼻は整形手術ですか？それとも天然ですか？」という質問に対し、「施術です」と改めて答えた。

なお、キム・ミンジはNetflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島5』に出演し注目を集めた。陸上選手として活動する一方、その美貌でも話題となり、ガールズグループaespaのカリナに似ていることから“陸上界のカリナ”と呼ばれている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ミンジ プロフィール

1996年4月5日生まれ。韓国・忠清北道出身。華城市庁に所属する現役陸上選手で、種目は400mと400mハードル。タレント活動にも励んでおり、現在はSBSの人気サッカーバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち』（原題）にレギュラー出演中。現役アスリートながらその美貌で度々注目を集め、K-POPガールズグループaespaのカリナに似ていることから、「陸上界のカリナ」「陸上の女神」など呼ばれている。