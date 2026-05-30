２９日午後５時３５分頃、名古屋市南区寺崎町の市道交差点で、横断歩道を渡っていた同市南区元桜田町、大石有記さん（３６）と同市千種区千種、田中新さん（３５）の男女２人が右から来たマイクロバスにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。

マイクロバスは現場から走り去り、約３５０メートル東に離れた駐車場に止まっているのが見つかった。愛知県警南署は３０日未明、運転していた同市、自称アルバイトの男（８５）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。調べに対し「間違いない」と容疑を認めているという。

発表などによると、男が運転していたのは近くのスイミングスクール「名古屋スイミングクラブ」の送迎用バス。生徒ら同乗者はいなかった。事故後、現場から走り去った後、道路左側の標識をなぎ倒し、民家などに衝突して駐車場で止まったとみられる。南署は交差点の信号の状態など、事故当時の状況を調べている。

現場は、名鉄名古屋本線桜駅から北東に約２００メートル離れた市道名古屋環状線の交差点で交通量が多い。