80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんが死去したことが分かった。83歳だった。同作で主演した俳優・山下真司（74）が追悼した。

84年に放送された「スクール☆ウォーズ 〜泣き虫先生の7年戦争〜」は、高校ラグビー界において全く無名の高校が、わずか7年で全国優勝を成し遂げたシンデレラストーリー。山下演じる“泣き虫先生”滝沢賢治の7年間の熱い戦いを描き、日本のラグビー人気に拍車を掛けた。

山下は所属事務所を通じてコメントを発表。コメントは以下の通り。

人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ「スクール☆ウォーズ」もこの世に生まれる事はありませんでした。

「信は力なり。愛とは信じ待ち、許すこと」先生が残されたこの素晴らしい言葉は「スクール☆ウォーズ」のファンのみならず、多くの人たちの心に生き続けることでしょう。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。