「ホワイトソックス３−４タイガース」（２９日、シカゴ）

ホワイトソックスが劇的なサヨナラ勝ちで３連勝。貯金を今季最多の「３」とし、村上宗隆内野手が三回の第２打席で右太もも裏を痛めて途中交代したショックを振り払った。「８番・右翼」で先発出場した西田陸浮内野手が九回に同点となるセーフティースクイズを決めた。最後は延長十回２死からバルガスが逆転サヨナラ２ランを放った。

まさかのアクシデントが発生したのは２点を先制された直後の三回だった。１死一塁から第２打席に入った村上。低めの変化球を引っかけて二塁正面へのゴロになった。併殺を阻止するために一塁へ全力疾走した村上。何とか一塁セーフをもぎ取った直後、右太もも裏をおさえて表情をゆがめた。

ベンチからトレーナーらが一塁ベース付近に駆けつけ、アクシデントを訴えた村上。直後、ベナブル監督は交代を決断した。ホワイトソックスは「右太もも裏の張り」で精密検査を受けると発表。ア・リーグ本塁打王にまさかのアクシデントが発生し、本拠地は騒然となった。

その後、村上が全力疾走でセーフをもぎとった走者がバルガスの適時二塁打で生還。１点差へ迫った。そして九回、連打で１死一、三塁の好機を作ると、西田陸浮内野手がセーフティースクイズを敢行。打球は投前に転がり、三塁走者のベニンテンディはいったん、本塁突入を自重。ボールが一塁へ送られたタイミングでスタートを切り、本塁を陥れた。

これで同点に追いつくと、試合は延長戦へ。十回に１点を勝ち越されたが、２死二塁からバルガスが左翼へ逆転サヨナラ２ラン。ホームには歓喜の輪ができ、スタンドは歓喜のるつぼに。村上負傷交代のショックを振り払った。