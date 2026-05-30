◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＡ・ベシア投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、自身の「ボブルヘッドデー」として開催される本拠地・フィリーズ戦の試合前に始球式に臨み、捕手役を務めた。マウンドからは父・ボブさんがボールを投げ込んだ。

昨年はワールドシリーズ（ＷＳ）直前に「家族の問題」で離脱した左腕。ＷＳ終了後の１１月７日（同８日）には、生まれたばかりの娘・スターリングちゃんが亡くなったことを公表した。ケイラ夫人との連名で「私たちの小さな天使、永遠に愛しているよ。あなたはいつも、私たちと一緒にいる。私たちの美しい娘は、１０月２６日に天へと旅立ちました。今、私たちが感じている痛みを言葉で表すことはできません。けれど、私たちは彼女を心に抱き、ともに過ごした一瞬一瞬を大切にしています。この期間中に理解と支援を示してくださったドジャースの皆さんに感謝します」などとＳＮＳにつづっていた。

悲しみを乗り越えて今季も２３試合に登板し、１勝１敗６ホールド２セーブ、防御率２・４１と役目を果たしているベシアにはこの日も大歓声が注がれた。