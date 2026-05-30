お金持ちでも、あえてパートをしている人もいるようで？ 今回は、清掃のパートをしている隠れセレブな女性のエピソードをご紹介します。

超高級車の持ち主は？

「私はビル清掃のパートをしているのですが、同僚にものすごい資産家の奥様がいます。『社会に貢献したり繋がりを持っていたいから』と、わざわざパートをしているのだとか。初めて給与明細をもらったときは無邪気に喜んでいて、なんだか可愛かったです。

だけど、そのビルのオフィスで働いている人たちの中には、『掃除のオバサン』って見下してくる人もいるんですよね……。わざと目の前でゴミを捨てたり、嫌な感じで。

ある日、その意地悪な社員さんたちが、従業員用の駐車場に停めてある資産家の奥様の車に群がっていました。その車は超高級外車。『誰が乗ってるんだ』ってザワザワしている中、奥様が颯爽と現れて『お疲れ様です』と高級外車を運転して帰っていきました。『今のって掃除のオバサンだよね……？』と唖然としている姿を見たら、笑っちゃいましたね。

あなたたちが見下している掃除のオバサンは、あなたたちの何百倍もお金持ちですから。人を見た目や職業で判断するのはやめたほうがいいと思いますよ」（体験者：50代女性・パート／回答時期：2026年3月）

▽ 見下していた相手が、自分たちには絶対買えないような高級車に乗って帰って行ったら驚くでしょうね……。そもそも、掃除をしてくれる人がいるから快適な環境で仕事ができるのに。なぜバカにするのか理解できませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。